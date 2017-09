Record in spatiu pentru o astronauta. La 57 de ani, Peggy Whitson a devenit cea mai in varsta femeie din lume, care a zburat in spatiu, dar si femeia cu cele mai multe zboruri - VIDEO

La cei 57 de ani, Peggy Whitson a devenit cea mai in varsta femeie din lume, care a zburat in spatiu, dar si femeia cu cele mai multe zboruri, 10 la numar. Ultima misiune a ei a durat 288 de zile. Astfel ca, in total, ea a petrecut pe Statia Spatiala Internatioanala 665 de zile. Whitson a aterizat in Kazahstan impreuna cu un astronaut rus, care a revenit pe Pamant dupa 673 de zile. Au fost intampinati cu flori si aplauze.

Specializata in biochimie, austronauta a efectuat experimente pe celule stem umane, pe probe de sange, dar si pe culturi de varza chinezeasca, potrivit paginii sale de Facebook.

In cadrul ultimii misiuni, Peggy Whitson a parcurs 196,7 milioane de kilometri si a efectuat peste 4.600 de zboruri orbitale in jurul globului pamantesc.