Record urias in Marea Britanie. Un britanic a inotat 157 de zile in jurul Regatului Unit, ajungand astfel in cartea Recordurilor - VIDEO

Aventurierul britanic a fost coplesit de emotie cand a pus piciorul pe uscat dupa ce a devenit prima persoana care a inotat in jurul Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord. Trei sute de inotatori l-au insotit pe barbatul in varsta de 33 de ani in cea de-a 157-a zi a cursei sale, cu o lungime totala de 2.883 kilometri. Acesta si-a incheiat ieri cursa in locul unde soa- inceput aventura inca la 1 iunie.

Barbatul a recunoscut ca este putin cam ametit dupa cinci luni petrecute pe apa, fie inotand, fie aflandu-se la bordul barcii care l-a insotit, si a declarat ca se simte emotionat. El a inotat pana la douasprezece ore pe zi, chiar si noaptea, si a avut de infruntat numeroase pericole, precum curenti puternici, temperatura scazuta a apei, furtuni si meduze.

La 14 august, aflandu-se in cea de-a 74-a zi a calatoriei, britanicul a doborat recordul mondial pentru cea mai lunga deplasare inot. Precedentul record fusese atins in 1998 de un american de origine franceza, care a petrecut cu o zi mai putin inotand in Oceanul Atlantic. Barbatul este de mult timp pasionat de exploratorii britanici si a pornit in aceasta aventura deoarece nimeni nu a mai inotat in jurul Regatului Unit.