Referendum in Turcia. Erdogan le-a transmis sustinatorilor ca a dus o lupta cu "natiunile puternice ale lumii"

Bulent Tezcan, vicepresedintele CHP, a citat nereguli in desfasurarea votului. Exista ”doar o singura cale de a pune capat discutiilor despre legitimitatea votului si de usura oamenii, iar aceasta este ca Inalt Comisie Electorala sa anuleze votul”, a declarat el.

Erdogan le spune sustinatorilor sai de la Ankara ca a fost nevoit sa lupte impotriva ”natiunilor puternice ale lumii”

Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan afirma ca a fost nevoit sa lupte impotriva ”natiunilor puternice ale lumii”, care s-au opus campaniei sale in favoarea taberei ”da” in referendumul care-i acorda puteri sporite, relateaza The Associated Press.

Erdogan le-a spus luni sutinatorilor sai de la Ankara, dupa ce a sosit in capitala de la Istanbul, ca a fost ”atacat” atat de natiuni cu o ”mentalitate cruciata”, cat si de sustinatorii lor din Turcia.

Este neclar daca seful statului turc se referea la Germania si Olanda, unde autoritatile au interzis unor ministri de-ai sai sa faca campanie in favoarea sa in randul expatriatilor turci.

”Noi nu am cedat si nu am abandonat. Ca natiune, suntem puternici”, a subliniat Erdogan.

Campania in vederea referendumului din Turcia nu a fost echitabila, afirma observatori OSCE si CoE

Campania in vederea referendumului din Turcia, care-i acorda puteri vaste presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, s-a desfasurat in conditii inechitabile, a apreciat luni o misiune comuna a unor observatori din cadrul Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) si Consiliului Europei (CoE), relateaza AFP si The Associated Press.

”Referendumul s-a desfasurat pe un teren inegal, iar cele doua tabere aflate in campanie nu au beneficiat de aceleasi oportunitati”, a declarat Cezar Florin Preda, din cadrul misiunii de observare.

”Modificari tardive in procedura de numarare (a voturilor) au suprimat o garantie importanta”, a adaugat romanul, referindu-se la decizia autoritatilor de accepta buletine de vot care nu purtau o stampila de control.

Campania si votul nu respecta normele internationale, potrivit misiunii comune, scrie The Associated Press.

Tana de Zuleta de la OSCE a declarat luni ca decizia de a permite validarea buletinelor nestampilate cu stampila de control a compromis garantii importante impotriva fraudarii.

OSCE a prezentat o serie de nereguli in referendum.

Organizatia a citat intre aceste nereguli distorsiuni in campania dinainte de vot in favoarea taberei ”da”, intimidarea campaniei ”nu” si faptul ca intrebarea adresata in referendum nu a fost tiparita pe buletinul de vot.

Inalta Comisie Electorala turca respinge acuzatiile de fraudare in referendum Seful Inaltei Comisii Electorale (YSK) a respins acuzatiile de frauda in referendumul din Turcia care-i va acorda presedintelui Recep Tayyip Erdogan noi puteri vaste, relateaza The Associated Press.

Doua partide de opozitie s-au plans de un numar de nereguli in consultarea de deuminica, inclusiv de o decizie a YSK de a accepta ca valide buletine de vot care nu erau stampilate.

Sadi Guven, presedintele YSK, a aparat decizia institutiei. El a declarat luni, pentru presa ca decizia a fost luata pentru ca alegatori carora li s-a dat din greseala buletine de vot nestampilate sa nu fie ”victimizati”.

El a insistat asupra faptului ca niciunul dintre buletinele de vot declarate valide nu sunt false sau exprimate fraudulos.

Aproape jumatate din voturi, contra lui Erdogan. Ankara si Istanbul au votat "NU"

Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat duminica faptul ca a castigat referendumul privind extinderea prerogativelor sale. In schimb, opozitia sustine ca votul a fost fraudat.

Seful statului turc urmeaza sa prezideze luni o reuniune a Cabinetului la palatul sau prezidential de la Ankara, in urma referendumului de duminica in favoarea modificarii Constitutiei care sa-i acorde puteri vaste, potrivit postului CNN Turk, citat de Reuters si preluat de News.ro.

Circa 51,4% dintre turci au votat la referendumul de duminica in favoarea extinderii prerogativelor presedintelui Recep Tayyip Erdogan, iar aproximativ 48,6% au votat impotriva, arata rezultatele anuntate dupa numararea tuturor voturilor

Peste 25 de milioane de turci au votat in favoarea modificarii Constitutiei pentru a-i oferi prerogative sporite presedintelui Recep Tayyip Erdogan, in timp ce peste 23,7 milioane au votat impotriva.

Seful Inaltei Comisii Electorale (YSK) a confirmat victoria taberei “da” la consultarea populara, precizand ca devanseaza tabara “nu” cu aproximativ 1,25 de milioane de voturi, in conditiile in care, la acel moment, ramasesera numai 600.000 de buletine de numarat.

Aproximativ 55,3 milioane de turci au fost chemati la vot, iar rata de participare a fost revizuita la 85%, fata de 86% cat fusese anuntat initial, potrivit YSK.

Opozitia anunta proteste luni in tara

Opozitia anunta proteste luni in tara si ameninta ca va contesta rezultatele, relateaza CNN. Principalele doua partide de opozitie, CHP si HDP (prokurd), au denuntat “manipularile” din cursul referendumului si au anuntat ca vor contesta rezultatul scrutinului.

Ele au criticat in special o masura anuntata in ultima clipa de Inaltul Consiliu Electoral, care considera valide buletinele care nu au stampila oficiala a sectiilor de vot in care au fost depuse in urna.

Aceasta masura ridica semne de intrebare privind legitimitatea referendumului si “pune intr-un con de umbra decizia natunii”, a subliniat liderul CHP, Kemal Kiliçdaroglu.

In plus, cateva mii de manifestanti care au contestat victoria propunerilor de modificare a Constitutiei au scandat sloganuri ostile lui Edogan in cartierele Besiktas si Kadiköy din Istanbul. Niciun incident nu a fost semnalat la aceste manifestatii.

“NU” LA ISTANBUL SI ANKARA

In pofida victoriei “da” in ansamblul tarii, tabara “nu” a castigat in principalele trei orase: Istanbul, Ankara si Izmir. Si regiunile din sud-estul tarii, cu populatie majoritar kurda, au votat masiv impotriva extinderii prerogativelor sefului statului.

“Este o victorie pentru Erdogan, dar si o infrangere. El a pierdut la Istanbul, acolo unde si-a inceput cariera politica”, devenind primar in 1994, a scris pe Twitter Soner Cagaptay, analist specializat in Turcia la Institutul Washington.

Veniti sa asiste la un discurs al premierului Binali Yildirm, la Ankara, zeci de mii de sustinatori ai AKP si-au strigat bucuria in strada, desi se ateptau la o victorie mai detasata.

“Acest rezultat arata ca o parte din tara nu vrea sa faca tara mai puternica si are o mentalitate europeana, cealalta parte este formata din anatolieni adevarati”, a spus unul dintre ei, Mustafa Umit Unsal.

Revizuirea Constitutiei prevede in special abolirea functiei de premier in favoarea unui “hiperpresedinte”, in conditiile in care Erdogan a fost acuzat deja de derive autoritare de catre criticii sai.

Ce a castigat presedintele Turciei

Dupa referendum, cele 18 amendamente ale Constitutiei vor transforma Turcia dintr-o republica parlamentara intr-o republica prezidentiala. Modificarile includ, printre altele, abolirea functiei de premier.

Astfel, presedintele va numi cabinetul si va avea un numar de vicepresedinti. Parlamentul nu va mai monitoriza ministrii si nu va mai avea dreptul sa initieze motiuni de cenzura.

Presedintele nu va mai fi nevoit sa ramana neutru, ci va putea sa isi mentina afilierea politica. In prezent, presedintele trebuie sa se retraga din partid dupa alegeri.

In plus, seful statului va putea numi patru din totalul de 13 judecatori ai celei mai inalte instante judiciare din tara.

Modificarile vor intra in vigoare dupa alegerile generale din noiembrie 2019.

Turcii din Romania au votat impotriva modificarii Constitutiei

Peste 55% dintre turcii din Romania au votat impotriva modificarii Constitutiei la referendum, iar peste 44,6% au votat in favoarea modificarilor care ar spori puterile presedintelui, arata rezultatele anuntate dupa numararea a 1846 de voturi.

Mai exact, 824 de oameni au votat pentru modificarea Constitutiei, iar 1.022 impotriva.