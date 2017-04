Referendumul din Turcia s-a desfasurat in cel mai democratic mod, sustine liderul de la Ankara. Partidele de opozitie nu au acceptat rezultatul si cer anularea lui - VIDEO

Referendumul din Turcia s-a desfasurat in cel mai democratic mod. Asta sustine liderul de la Ankara, iar declaratia vine dupa valul de critici asupra modului in care s-a votat. In plus, Erdogan a spus ca nu il intereseaza rapoartele emise de OSCE, care arata ca procedurile folosite nu au fost la standardele internationale. In acest context, presa occidentala vorbeste despre “moartea democratiei” in Turcia.