"Regele Heroinei", liber dupa 30 de ani de puscarie! Unde a fost surprins de paparazzi imediat dupa eliberare

Gene Gotti e noua vedeta in lumea mafiotilor. Acesta a fost eliberat dupa 30 de ani in spatele gratiilor, fiind condamnat la sfarsitul anilor '80, dupa ce a fost prins conducand o retea de traficanti de droguri, in special heroina.

Acest lucru era interzis sub regulile Mafiei Italiene, ce actioneaza in USA, insa Gene a scapat deoarece fratele sau mai mare, John Gotti, decedat intre timp, ajunsese seful familiei mafiote. Gene a intrat la inchisoare si a scapat astfel de pedeapsa pusa de mafioti pentru trafic de droguri, si anume pedeapsa cu moartea.

La 3 decenii de la incarcerare, lumea mafiota din USA arata cu totul altfel fata de zilele de glorie din anii '80. Gene Gotti a devenit insa o vedeta peste noapte, fratele sau, John, fiind cel mai popularizat mafiot din toate timpurile, tinand prima pagina a ziarelor in anii 80 si 90.

Despre Gene Gotti sunt marturii cum ca ar fi incasat taxe de protectie chiar daca era in inchisoare de decenii intregi, mai multi capitani mafioti facandu-i vizite pentru a discuta afaceri cu acesta.

Imediat dupa ce a fost eliberat, Gene Gotti a facut o intrunire acasa alaturi de sotia sa, copii, si mai multi membri ai familiei. Lumea interlopa asteapta acum sa vada decizia acestuia, daca isi reia atributiunile in randul Mafiei sau se va retrage din aceasta "afacere".