Regele Mihai va fi inmormantat saptamana viitoare. Corpul neinsufletit al Majestatii Sale va fi adus in Romania pe 13 decembrie - VIDEO

Regele Mihai va fi inmormantat saptamana viitoare. Pe 13 decembrie, trupul neinsufletit al Majestatii Sale va fi transportat in Romania si va fi primit cu onoruri militare pe aeroport. Vor urma trei zile de doliu, in care oamenii isi vor putea lua ramas bun de la rege. Si aseara, zeci de persoane au mers la Palatul regal din Bucuresti pentru a aprinde o lumanare in semn de recunostinta fata de ultimul suveran al Romaniei.