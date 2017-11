Regimul nord-coreean va fi distrus, daca va provoca un razboi cu SUA, avertizeaza ambasadorul american al ONU. Trump l-a numit pe liderul Coreei de Nord "un catelus bolnav" - VIDEO

Nikki HALEY, AMBASADORUL SUA LA ONU: ”Nu am cautat niciodata un razboi cu Coreea de Nord si nici astazi nu-l cautam. Dar daca razboiul va avea loc, va fi din cauza actelor de agresiune, asa cum am vazut ieri. Daca vine razboiul, fiti siguri ca regimul nord-coreean va fi complet distrus.”

Avertismentul a fost facut in fata ambasadorilor adunati de urgenta la Consiliul de Securitate al ONU si vine la o zi dupa ce Phenianul a anuntat ca racheta balistica testata poate atinge orice tinta de pe continentul american. In acest context, SUA a cerut la ONU inasprirea sanctiunilor impotriva regimului nord-coreean. Pe de alta parte, ambasadorul Rusiei a acuzat Coreea de Sud si Statele Unite ca tensioneaza si mai mult situatia in peninsula prin exercitiile militare comune.

Vasili NEBENZIA, AMBASADORUL RUS LA ONU: ”Timp de doua luni si jumatate, SUA si aliatii sai par sa fi incercat rabdarea Phenianului prin activitatile sale, inclusiv manevrele neanuntate si sanctiunile unilaterale impuse recent.”

In paralel cu discutiile de la ONU, Phenianul a publicat o serie de fotografii care surprind momente de la efectuarea testului balistic. In imagini este si liderul Kim Jong-Un. Acesta zambeste si pare satisfacut de ceea ce vede. Dupa ce a fost lansata racheta intercontinentala, cea mai puternica de pana acum, Donald Trump l-a numit pe liderul nord-coreean “un catelus bolnav” si a dat asigurari ca va rezolva aceasta problema.