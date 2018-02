Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii este in pas cu moda. Monarhul, in varsta de 91 de ani, a participat pentru prima data la Saptamana Modei de la Londra - VIDEO

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii este in pas cu moda. Monarhul, in varsta de 91 de ani, a participat ieri pentru prima data la Saptamana Modei de la Londra, unde a stat, evident, in primul rand. Suverana nu a mers la eveniment cu mana goala - a oferit un premiu designerului care si-a prezentat colectia.