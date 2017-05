Regina Elisabeta a II-a: ”Intreaga natiune este socata". Mesajul liderilor lumii transmis victimelor exploziei din Manchester

Majestatea Sale Regina Elisabeta a transmis gandurile sale celor afectati de tragicul eveniment.

"Ma adresez fiecarei victime in parte si imi exprim adanca mea simpatie pentru toti cei afectati in acest incident mortal, in special familiilor si prietenilor celor care au murit sau au fost raniti. Vreau sa le multumesc tuturor membrilor serviciului de urgenta, care au raspuns cu grija si profesionalism. Si mi-as dori sa-mi exprim admiratia pentru toti cei din Manchester care au raspuns cu umanitate si compasiune la acest act de barbarie."

Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si-a exprimat regretele din Tara Sfanta. Trump a lansat mesajul de solidaritate fata de victimele exploziei de la Manchester Arena, in timp ce se afla in Betleem, Israel.

Donald Trump a condamnat incidentul. "Suntem in totalitate solidari cu poporul Marii Britanii, ucisi de oamenii raului, rataciti in viata. Acesti ratati diabolici au macelarit atat de multi oameni tineri, frumosi si nevinovati, care pur si simplu se bucurau de viata. Nu-i voi numi monstri pentru ca acest calificativ le-ar placea, li s-ar parea o reclama grozava. De acum inainte o sa le spun ratati, pentru ca asta sunt, niste ratati, nu uitati asta! Teroristii, extremistii si cei care ii ajuta si sustin trebuie eliminati din societate pentru totdeauna."

Melania Trump a tinut sa transmita simpatia sa. "Gandurile mele si rugaciunile se indreapta spre familiile victimelor de la Manchester", este mesajul Primei-Doamne a Statelor Unite.

Presedintele Vladimir Putin a scris "Condamnam aceasta crima cinica si inumana. Speram ca cei care au pus la cale atacul sa nu scape fara sa fie pedepsiti asa cum merita."

Presedintele Frantei, Macron, catalogheaza explozia de la concertul Arianei Grande ca fiind "ingrozitor". "Am invatat cu groaza si panica despre acest atac."

Prim-Ministrul francez, Edouard Philippe a condamnat incidentul, sustinand ca "este cel mai fricos act de terorism".

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel si-a aratat simpatia fata de poporul britanic. "Acest act suspectat ca ar fi de natura terorista trebuie sa ne intareasca convingerea de a continua sa lucram impreuna cu prietenii nostri britanici impotriva celor care planuiesc si executa aceste acte inumane. Asigur poporul britanic ca Germania este de partea lui."

Malcolm Turnbull, prim-ministrul Australiei sustine: "Simpatia noastra transmisa din inima si solidaritate deplina fata de poporul Marii Britanii."

Justin Trudeau, Prim-Ministrul Canadei a transmis: "Canadienii sunt socati de aflarea vestii acestui ingrozitor atac care a avut loc in Manchester. Va rugam sa pastrati amintirea victimelor si a familiilor lor in gandurile voastre."

Steagurile de pe acoperisul Guvernului britanic au fost coborate in berna.

Amber Rudd, Ministrul britanic de Interne:"-A fost un atac barbar, care i-a tintit, in mod deliberat, pe cei mai vulnerabili membri ai societatii noastre - tinerii, copii la un concert de muzica pop. Oamenii ar trebuie sa ramana in stare de alerta, dar sa nu fie alarmati, iar daca vad ceva suspect, ar trebui sa informeze politia.