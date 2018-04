Regina Elizabeta a II-a a implinit 92 de ani, iar familia i-a pregatit o aniversare frumoasa. Artisti precum Sting, Kyle Minogue, Shaggy ori Elton John au cantat la eveniment - VIDEO

Sala Royal Albert a fost neincapatoare pentru petrecerea de ziua Reginei Elizabeta a II-a. Suverana a fost insotita in loja regala de aproape toata familia, inclusiv de viitoarea nora Meghan Markle.

PRINTUL HARRY: “Maiestate, daca nu va suparati, imi permit sa spun ca nu-i este omului usor sa va aleaga un cadou.”

Singura absenta notabila a fost cea a ducesei de Cambridge, care urmeaza sa nasca. Astazi, ea a fost internata la spital, unde urmeaza sa aduca pe lume cel de-al treilea copil. La concertul dat in cinstea Reginei au cantat cei mai renumiti interpreti.

Evenimentul a fost organizat sub semnul Commonwealth-ului. Prin urmare, artistii invitati proveneau din toate tarile organizatiei care reuneste fostele colonii ale Regatului, precum Kylie Minogue din Australia sau Shaggy din Jamaica.

Regina Elisabeta a II-a a urcat pe scena in timp ce artistii i-au cantat - La multi ani. Printul Charles i-a tinut mamei sale un discurs de felicitare, ingaduindu-si o familiaritate savuroasa.

"Maiestate, mamico, am o banuiala ca in 1948, cand aveai 22 de ani, nu te asteptai ca la aniversarea de 92 de ani, fiul tau sa mai fie capabil, la 70 de ani, sa mobilizeze trei runde de ovatii in onoarea ta. Hip-Hip! Ura!!"

Suverana a multumit publicului in stilul caracteristic, cu un zambet si celebrul ei salut.