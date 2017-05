Regina Elizabeth a II-a, la volanul Jaguarului ei verde. Este singura persoana din UK care poate conduce fara permis

La cateva zile dupa ce sotul ei, Printul Philip, a anuntat ca se retrage din viata publica in aceasta toamna, fotografii britanici au surprins-o pe regina bucurandu-se de vremea buna si conducand singura Jaguarul de la Royal Chapel of All Saints din Windsor Park.

Regina este recunoscuta pentru faptul ca ii place sa conduca si a fost de multe ori vazuta la volan pe proprietatea de la Sandringham.

The Queen spotted driving a Jaguar just days after Prince Philip's major announcement https://t.co/aUlVGWkMn2 pic.twitter.com/67ZI8PVUIE

— The Sun (@TheSun) May 8, 2017

Regina Elizabeth a II-a a invatat sa conduca atunci cand lucra ca si mecanic in timpul celui de-al doilea razboi mondial. Totusi, regina nu are permis de conducere, dar este singura persoana din Marea Britanie care are voie sa conduca astfel.

De asemenea, este singura persoana care are voie sa conduca pe Long Walk din Windsor, o alee de 3,2 kilometri.

Here's 91-Year-Old #Queen #Elizabeth II driving her @Jaguar back home from the church. Pictures and details: https://t.co/h4G6lXKi77 pic.twitter.com/a0jPeNozz7

— carandbike (@carandbike) May 8, 2017

Dupa ce Ducele de Edinburgh si-a anuntat saptamana trecuta retragerea din functiile sale regale, copiii si nepotii reginei au inceput o noua etapa a indatoririlor publice. Printul de Wales, Ducesa de Cornwall, Ducele de Cambridge, Printesa Royal si Contele of Wessex au inceput sa apara in viata publica imediat dupa aceea, aratand ca se va intra intr-o noua era a Casei Regale Britanice.

Queen spotted driving a Jaguar back Sunday morning service at the Royal Chapel of All Saints in Windsor Park.https://t.co/GDnf3feiwR pic.twitter.com/YFXAXi2CFq

— The Telegraph (@Telegraph) May 8, 2017

Imediat dupa anuntul privind retragerea printului Philip din viata publica, acesta a plecat din Londra pentru a se relaxa alaturi de prietenii sai. In acest timp, regina a participat la un pranz de lucru alaturi de Ducele de Cambridge, printul William.