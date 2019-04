Regizorul rus, Gheorghii Danelia a murit azi la Moscova, la varsta de 88 de ani

Informatia anuntata de familia regizorului a fost confirmata si de Uniunea Cinematografilor din Rusia. Sotia lui Danelia spune ca acesta a suferit un stop cardiac. Presa rusa scrie ca in februarie, regizorul a fost internat in spital cu pneumonie, starea lui fiind grava, dar stabila.

Gheorghii Danelia s-a nascut in 1930, in Georgia, iar mai tarziu s-a mutat cu familia la Moscova, unde a absolvit Institutul de Arhitectura. Pe langa faptul ca lucra ca arhitector, juca roluri in filme. In 1956 a inceput cursuri de regizor la cinematografia "Mosfilm". In 1960 a realizat primul sau film intitulat "Serioja", pentru care a primit premiul mare la Festivalul International de Film din Cehia.

Danelia a regizat filme renumite din cinematografia sovietica, printre care "Я шагаю по Москве", "Осенний марафон" sau "Джентльмены удачи".

Deocamdata nu se stie cand si unde va fi inmormantat regizorul.