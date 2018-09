Regulile de aur ale omului care a economisit lunar jumatate din salariu si se poate pensiona la 34 de ani

Ken Okoroafor şi-a economisit salariul în fiecare an, începând cu 2006, după ce s-a mutat în cea mai ieftină zonă limitrofă Londrei, de unde putea ajunge uşor în capitala britanică.



După ce şi-a plătit creditul imobiliar împreună cu soţia, nu avea nevoie de mai mult de 50 de lire pe săptămână pentru mâncare şi produsele de strictă necesitate.



Nici gadgeturile nu fac parte din viaţa familiei Okoroafor, care are doar un televizor, dar nu are iPaduri, telefoane inteligente sau alte electronice. De asemenea, dacă au nevoie de o maşină, planifică această cheltuială cu un an în avans.



“Oricine îşi poate face un plan de pensionare în 20 de ani, dar pentru acest lucru este nevoie să renunţe la stilul de viaţă cu care s-a obişnuit”, a spus Ken Okoroafor, pentru Daily Mail.

Contabilul de origine nigeriană, tată a doi copii, face parte dintre cele câteva mii de britancii care economisesc până la 75% din salariu şi pot rezista tentaţiei de a cheltui bani şi cinci zile pe săptămână.

El foloseşte o formulă financiară de pensionare timpurie – o idee pornită din SUA, potrivit căreia cine îşi investeşte economiile în acţiuni cu risc scăzut şi cumpără proprietăţi ieftine pe care le închiriază ulterior produce suficienţi bani pentru a se pensiona la doar 30-40 de ani.

Soţii Okoroafor şi-au luat cea mai ieftină maşină electrică şi îşi fac cumpărăturile la Aldi. S-au mutat într-o zonă limitrofă Londrei, cu proprietăţi foarte ieftine şi şi-au plătit creditul ipotecar în câţiva ani, din economii.

Britanicul a început să economisească în 2006 dintr-un salariu de 26.000 de lire sterline pe an şi spune că oricine poate face asta dacă este pregătit să facă anumite schimbări în viaţa sa.

“I-aş sfătui pe oameni să pune de-o parte jumătate din salariul lunar. Eu am început să fac asta când am cunoscut-o pe soţia mea”, spune Okoroafor.

Britanicul spune că începuturile sale modeste l-au învăţat să aprecieze banii şi să trăiască bine şi fără lux.

”De la părinţii mei am învăţat valoarea banilor. Mama şi tata au fost imigranţi şi au fost obligaţi să economisească la sânge pentru a avea suficienţi bani pentru ziua următoare. Societatea modernă îi face pe oameni să creadă că nu pot trăi fără ultimul model de maşină sau fără telefon. O pot face.”

Celtuielile săptămînale ale familiei de patru persoane se ridică la 50 de lire sterline. “Lucrurile pentru copii sunt mai scumpe, dar nu avem iPod sau alte gadgeturi în casă”, mai spune britanicul.

În timp ce studia economie şi contabilitate la Universitatea din Londra, Ken Okoroafor lucra la TopShop, pentru a-şi plăti studiile. Apoi s-a angajat contabil şi a început să economisească.

Ken Okoroafor este doar unul dintre cele câteva mii de britanici care s-au pensionat la 30-40 de ani, care nu au credite ipotecare şi care câştigă în jur de 25.000 de lire sterline pe an.

Experţii spun că oricine poate ajunge de la un nivel financiar mediu la un venit satisfăcător până la 40 de ani, care le permite să nu mai muncească, dacă economiseşte între 50 şi 75% din salariu în fiecare lună.

Aceste economii sunt, ulterior, investite în proprietăţi şi în acţiuni cu un risc scăzut timp de 10-20 de ani, iar profiturile vor fi de asemenea economisite. Specialiştii spun că pentru a te putea pensiona devreme, trebuie să fi acumulat economii de 25 de ori mai mari decât venitul anual încasat în perioada activă şi pe care vrei să-l ai şi după pensionare.

Astfel, la un venit anual de 25.000 de lire sterline, în momentul pensionarii timpurii trebuie să ai în bancă 625.000 de lire, bani proveniţi din economii, chirii şi investiţii. La un bvenit anual de 50.000 de lire sterline, economiile ar trebui să fie undeva la 1,25 milioane de lire.