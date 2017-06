Relatarile martorilor dublului atac terorist din "Toata lumea tipa si alerga. A fost sinistru"

Multi dintre martorii atacului povestesc ca se aflau in localurile din zona centrala a Londrei pentru a urmari finala Champions League, atunci cand s-a instalat panica si haosul.

Martorii sustin ca au vazut o dubita care gonea nebuneste pe Podul Londrei, indreptandu-se spre pietoni. Dintr-o data duba s-ar fi oprit si din ea au coborat sapte barbati, care s-au indreptat spre barurile din zona aglomerata. Martorii povestesc ca oamenii au inceput sa arunce cu sticle si scaune in atacatori in incercarea disperata de a-i opri.

Bethany Atkin se afla intr-un restaurant din zona: "Stateam afara sub o umbrela. Localul se afla sub Podul Londrei. Un dus de moloz a aterizat peste umbrelele barului si o camioneta s-a izbit in pod. Ne-am ridicat, toata lumea s-a pus in miscare. Am vazut un barbat care sangera.

Am fugit in restaurant si am incercat sa gasim un loc unde sa fim in siguranta, insa nu am gasit absolut niciun loc sigur. Asa ca am iesit din nou afara. Atunci am vazut o femeie care era plina de sange, care statea la 20 metri de pod. Am vazut-o ca zacea intinsa pe asfalt."

Atkin sustine ca a incercat sa fuga din zona pentru a se salva, insa oamenii erau extrem de panicati. "Un barbat a inceput sa tipe si dupa toata lumea a tipat si a alergat. A fost sinistru", isi aminteste martorul.

Mark se afla in zona pentru a face fotografii, cand a observat ca a vazut o dubita care lovea pietonii aflati pe pod.

"Am putut vedea cum loveste oamenii si acolo era un grup de 20-30 de persoane, care stateau exact in fata mea. Camionul i-a izbit in plin. In acel moment am facut un calcul pentru a-mi da seama in ce directie ar trebui sa alerg", sustine Mark.

Will Heaven este jurnalist si se afla pe Podul Londrei cand a avut loc atentatul.

"Dintr-o data pe partea stanga, pe pod, am vazut pe cineva care zacea pe troturar. O multime de oameni stateau in jurul lui, Am traversat podul si am gasit o alta persoana care zacea pe carosabil. Un sofer mi-a spus ca a fost un atac terorist. Am vazut o multime de oameni stransi acolo."

Un barbat, care a dorit sa ramana anonim, povesteste ca, in acel moment conducea de-a lungul Podului Londrei cand a vazut un barbat si o femeie insarcinata care zaceau inconstienti pe carosabil.

"Am crezut ca este vorba despre un accident de masina, insa atunci cand ne-am apropiat am putut vedea a multime de sange si cadavre. Era o femeie insarcinata pe partea dreapta care suferise rani serioase si in partea stanga am vazut un barbat care era resuscitat, dupa care a inceput sa respire. Nu stiu daca femeia insarcinata a reusit sa supravietuiasca", sustine barbatul anonim.