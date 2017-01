Relatie cu nabadai intre un barbat din Targoviste si fosta sa sefa. Motivul pentru care ar fi fost batut de apropiatii femeii

Agresorii ar fi avut si un motiv - chiar el recunoaste i-a vorbit urat femeii despre sotul ei, un neamt milionar in euro, cu mult mai varstnic decat ea. Cea suspectata sustine ca n-are nicio legatura cu bataia si ca il va da in judecata pe fostul angajat pentru ca a implicat-o intr-o asemenea istorie murdara.

Barbatul povesteste ca s-a angajat in urma cu cateva luni la adapostul de caini al unei asociatii in care femeia este vicepresedinte. Dupa o perioada de proba a plecat de acolo, insa mai avea de recuperat 800 de lei din salariu si un catel pe care il lasase la adapost. Cand s-a dus acolo sa recupereze animalul, ar fi fost snopit in bataie de doi apropiati ai fostei sale sefe.

"Ea m-a umilit mereu, zic, nu te mai da doamna, ca umbli cu unul mai batran ca Titanicul, zic! M-am trezit cu ranga de fier in spate, aproape de ceafa. Am cazut instantaneu, numai cu rangile m-au casapit. Repetau infinit - I kill you! Te omor! Nu pleci de aici pana nu te omor", a povestit Rafael Adrian Rosu.

Reprezentanta adapostului de animale, casatorita cu un om de afaceri din Germania, sustine ca fostul angajat a inventat totul. Femeia spune ca are dovezi ca barbatul a avut un comportament necuviincios fata de ea.

Cristian Paun, reprezentanta adapostului de animale: "Am primit mesaje in care imi spune ca ma iubeste, il jigneste pe sotul meu. Eu sunt o femeie maritata, cu doi copii acasa, imi vad de familia mea."

Rudele reclamantului sunt de parare ca orice greseala ar fi facut omul, nu merita o asemenea pedeapsa.

Ranitul a ramas internat in spitalul judetean din Targoviste, unde primeste ingrijiri.

Elena Firoiu, purtator de cuvant al SJU Targoviste: "Pacientul prezenta multiple fracturi, un politraumatism. Fracturile sunt la nivelul oaselor craniene, la nivelul coloanei vertebrale si membrelor, superioare si inferioare."

Politistii au deschis un dosar penal pentru loviri si alte violente si urmeaza sa stabileasca exact ce s-a intamplat.