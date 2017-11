Relatiile dintre Rusia si Turcia sunt mai puternice si au ajuns la un nou nivel. Asta a spus presedintele turc, dupa ce s-a intalnit cu Putin la Soci: "O cooperare mai stransa" - VIDEO

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”Pot spune ca relatiile bilaterale pot fi considerate practic restabilite complet. Acest lucru este confirmat de dinamica comertului reciproc, care in primele luni ale acestui an a crescut cu 30%.”

Desi au fost planificate doua ore de discutii, Vladimir Putin si Recep Erdogan au stat de vorba timp de patru ore la Soci. O mare atentie a fost atrasa relatiilor bilaterale, care in 2015 au fost practic inghetate, dupa ce aviatia turca a doborat un bombardier rusesc. Anul trecut, presedintele turc si-a cerut scuze pentru acest incident, asa ca Moscova si Ankara au inceput sa-si restabileasca legaturile. Doar in acest an, cei doi oficiali s-au intalnit de 6 ori.

Recep ERDOGAN, PRESEDINTELE TURCIEI: ”Ma bucur sa vad ca relatiile dintre Turcia si Rusia au ajuns la un nivel nou si puternic. Desigur, credem ca aceasta nu este de ajuns. Poporul si tarile noastre trebuie sa aiba o cooperare mai stransa in toate domeniile.”

Erdogan a mai spus ca trebuie eliminate toate restrictiile economice ramase in vigoare intre cele doua tari. Subiectul principal pe agenda discutiilor a fost razboiul din Siria. Erdogan si Putin au fost de acord ca trebuie gasita o solutie politica in aceasta tara, unde de 6 ani se duce un razboi civil.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”Fara indoiala, nivelul violentelor a scazut. Sunt create conditii favorabile pentru promovarea dialogului sub egida ONU.”

Ultima oara, Vladimir Putin si Recep Erodgan s-au intalnit in septembrie la Ankara. Atunci, presa a scris ca Turcia a platit prima rata pentru a cumpara sistemul antiracheta S-400 din Rusia.