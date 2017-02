Reluarea luptelor in estul Ucrainei, discutata la reuniunea Consiliului de Securitate a Natiunilor Unite: Locuinte, scoli si spitale distruse - VIDEO

Locuinte, scoli si spitale distruse – sunt consecintele a trei zile de lupte intre militarii ucraineni si separatistii pro-rusi. Civilii sunt nevoiti sa indure frigul, dupa ce au ramas fara lumina si caldura, in urma atacurilor. Multi au ales sa fuga din oras, altii insa spun ca nu vor pleca nicaieri, chiar daca viata le este in pericol.

”Nu poţi fugi de soartă.”

In ultimele 24 de ore, doi civili au murit in Avdeevka. Sotia acestui barbat a decedat, dupa ce un obuz a cazut chiar in locuinta lor.

"A fost o explozie puternică. Am auzit că s-au spart geamurile. Când am venit aici, am văzut că ferestrele nu sunt, iar soţia stătea la pământ."

Militarii au instalat mai multe corturi unde oamenii se pot incalzi, pot primi hrana si ingrijire medicala. Intre timp, partile implicate in conflict se acuza reciproc de escaladarea luptelor. Separatistii sustin ca soldatii ar fi atacat regiunea Donetk de peste trei mii de ori.

Eduard BASURIN, LIDER SEPARATIST ”De la ora 20, au început să atace oraşul Doneţk şi Makeevka din artilerie grea. Apoi au lansat o ofensivă în Avdeevka, încercând să ocupe poziţiile noastre şi să preia controlul asupra drumului dintre Doneţk şi Gorlovka.”

Fortele Kievului insa afirma ca rebelii sunt cei care primii deschid focul, iar ei sunt nevoiti sa raspunda.

Leonid MATIUHIN, PURTATOR DE CUVANT, ARMATA UCRAINEANA ”87 de atacuri au fost înregistrate. Unul dintre soldaţii noştri a murit, nouă sunt răniţi.”

Organizatia Natiunilor Unite a cerut sa se revina la regimul de incetare a focului. Si Moscova a reactionat. Purtatorul de cuvant al Kremlinului a indemnat Kievul sa renunte la provocari si a spus ca situatia creata este inca un motiv ca dialogul dintre Rusia si Statele Unite sa fie reluat cat mai curand.