O interdictie in acest sens a fost pusa de Serviciile Secrete ucrainene. Decizia a fost luata la cateva luni dupa ce Vladimir Putin i-a oferit cetatenie rusa starului. Totodata, autoritatile de la Kiev spun ca Seagal a fost inclus pe lista neagra pentru ca a sustinut un concert in Crimeea, in 2014, si a sustinut anexarea peninsulei.