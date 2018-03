Renumitul jurnalist roman, Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. Medicii legisti au stabilit ca decesul ar fi survenit in urma unui stop cardio-respirator cu aproape 12 ore inainte de a fi gasit - VIDEO

Despre tragica veste s-a aflat aseara. Trupul neinsufletit al lui Andrei Gheorghe a fost gasit de ingrijitorul sau in jurul orei 22 in casa in care locuia, din orasul Voluntari. Barbatul a sunat imediat la 112, dar se pare ca jurnalistul era decedat de aproximativ 12 ore, asa ca nu s-a mai putut face nimic pentru a fi salvat.

In scurt timp, politistii au confirmat ca este vorba despre omul de radio si televiziune Andrei Gheorghe, care s-a stins fulgerator la varsta de 56 de ani. Medicii legisti au stabilit ca acesta ar fi murit in urma unui stop cardio-respirator. Cumplita veste i-a socat pe colegii si prietenii jurnalistului, dar si pe cei care l-au admirat si urmarit de-a lungul anilor. Indurerata, fosta sotie a transmis un mesaj azi-noapte.

“Iubitul meu care nu mai esti aici... ramai doar in inimile noastre. O sa spun despre tine ca esti extraordinar, ca ai trait extraordinar, ai iubit si gresit si facut lucruri extraordinare. Asa erai tu, extraordinar.. Asa o sa ramai in memoria si inimile noastre”

In ultima postare de pe o retea sociala, Andrei Gheorghe isi anunta entuziasmat, cu aceeasi ambitie de care a dat dovada de-a lungul carierei, planurile de viitor.

"Voi continua sa trolez demnitari, medici, profesori, popi, ingeri, catedrale, antisemiti, homofobi, legionari si alte asemenea fapturi imbecile. “

Andrei Gheorghe a debutat in 1996 cu celebrul talk-show Midnight Killer. Iar la editia cu numarul o suta a stabilit un record national cu o emisiune live de 24 de ore. Un an mai tarziu a dat startul primului talk show de pranz la Pro Fm, 13-14 cu Andrei, iar in 2001, jurnalistul a prezentat emisiunea Lantul Slabiciunilor, la PRO TV. Andrei Gheorghe s-a nascut pe 14 ianuarie 1962 in Rusia.