Repetitii pentru Anul Nou in Times Square. Primarul New Yorkului si seful politiei au promis un "Revelion sigur"

Pe langa miile de politisti mobilizati, in intersectii vor fi camioane incarcate cu saci de nisip pentru a opri eventuale atacuri similare celui comis luna aceasta la Targul de Craciun din Berlin.

Si la Londra au fost luate masuri sporite de securitate - politisti inarmati la metrou si bariere din beton care protejeaza locurile unde se aduna petrecaretii de Anul Nou.

Revelionul din Times Square, poate cea mai faimoasa petrecere din lume, este mereu un spectacol grandios care trebuie pregatit pana in cele mai mici detalii. Joi au avut loc repetitii, inclusiv nelipsitul "test pentru confetti". Organizatorii au vrut sa se asigure ca milioanele de hartiute colorate vor pluti, gratios, indiferent de conditiile meteo. Iar proba din 2016 a dovedit-o - o zi cu multe precipitatii la New York nu a tulburat deloc "ploaia" traditionala de confetti.

Nu exista nicio amenintare credibila, a spus primarul New York-ului, chiar daca s-a cam incurcat in formulari.

Dar paza buna trece primejdia rea. Zona va fi impanzita de politisti, iar caile de acces vor fi blocate cu camioane de gunoi incarcate cu saci de nisip. Este o masura de protectie luata si la parada de Ziua Recunostintei. Si are drept scop prevenirea unor eventuale atacuri cu camioane conduse in mod deliberat in multime - asa cum s-a intamplat in vara la Nisa si luna aceasta la Targul de Craciun din Berlin.