Replica Rusiei la sanctiunile Londrei. Va expulza 23 de diplomati britanici

Potrivit Ministerului rus de Externe, cei 23 de diplomaţi britanici trebuie să părăsească Rusia în decurs de o săptămână.

Ambasadorul britanic la Moscova, Laurie Bristow, a fost convocat sâmbătă la Ministerul rus de Externe, pentru a doua oară în această săptămână, în cadrul crizei provocate de otrăvirea în Marea Britanie a fostului agent dublu rus Serghei Skripal şi a fiicei sale Iulia.

Russia summons British ambassador as it readies to expel diplomats https://t.co/6VehpMY4J7