Reportaj BBC cu camera ascunsa intr-o inchisoare din UK. Detinutii consuma droguri si ies din celule noaptea

Un jurnalist sub acoperire a petrecut 2 luni in penitenciarul HMP Northumberland, in care se afla 1348 de detinuti, pentru emisiunea de investigatii Panorama.

El a descoperit ca acolo se consuma droguri la scara larga, o situatie scapata de sub control, alarme de usi care nu functioneaza si o gaura in gardul intern de securitate - potrivit BBC News.

Ministerul britanic de Justitie a afirmat ca va investiga "aceste acuzatii deosebit de serioase".

De asemenea, gardienii au descoperit in penitenciar cagule, imbracaminte neagra si instrumente pentru taiatul sarmelor si a firelor. Se presupune ca detinutii se strecurau afara ca sa faca rost de droguri, dar si alte marfuri de contrabanda care erau aruncate in perimetrul gardului de securitate.

Aceste descoperiri au fost facute intr-un bloc de celule in care detinutii erau pregatiti pentru a fi transferati in inchisori cu regim deschis, iar celulele lor nu erau incuiate noaptea.

Intr-unul dintre cele mai stanjenitoare episoade ale acestei investigatii, imaginile il arata pe un detinut in convulsii, la podea, dupa ce a inhalat accidental un drog sintetic, considerat o alternativa la canabis.