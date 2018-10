Reporterul rus pocnit cu pumnul in fata in timp ce transmitea LIVE s-a sinucis. Ultimul mesaj - VIDEO

Nikita Razvozzhayev a căzut de la etajul al 11-lea al blocului unde locuia, potrivit presei din Rusia. Ipoteza principală este sinuciderea, mai ales că bărbatul a lăsat un mesaj de adio pe reţelele de socializare.

În 2017, de Ziua Forţelor Aeriene Ruse, Nikita Razvozzhayev transmitea în direct pentru canalul NTV dintr-un parc când un bărbat beat l-a lovit cu pumnul în faţă. Momentul a făcut ocolul presei internaţionale.

Tânărul de 25 de ani i-a şocat pe colegii de la postul NTV cu gestul său. Pe contul de VKontakte şi-a luat adio de la familie şi prieteni.

Sad news: Nikita Razvozzhaev, the NTV correspondent who was famously punched in the face last year by a drunken vet on Airborne Forces Day, has reportedly killed himself. He was 25 years old. https://t.co/9wlZq0zzz1 pic.twitter.com/8bonykiPEW