Reprezentanta Israelului a devenit marele castigator la Eurovision. Artista Netta a reusit sa cucereasca europenii, iar piesa a atras mai mult atentia publicului prin sunetele de gaina - VIDEO

"– Cu 529 de puncte, Israelul este castigatorul! Felicitari! - Este Netta, cu piesa “Toy".

“Ne vedem la Israel”, a exclamat plina de emotii marea castigatoare din acest an. La cei 25 de ani, Netta Barzilai a reusit sa aduca trofeul acasa.

"Cum te simti acum?- Nu stiu! Simt ca sunt extrem de onorata sa fiu aici, sa fiu pe scena, sa schimb ceva in aceasta lume, sa arat ceva diferit in fata a 200 de milioane de oameni."

Melodia care a fost apreciata de public in acest an se numeste “Toy”, in traducere “jucarie”. Desi este ritmata, piesa are un mesaj puternic, recunoaste artista din Israel, fiind despre pozitia femeii in societatea de astazi.

Netta s-a numarat printre favoriti inca de la bun inceput, cucerind prin extravaganta, dar si...suntele de gaina, pe care le imita pe scena. Spune, insa, ca momentul are un dublu sens si ar reprezenta oamenii lasi, care se folosesc de alte persoane, ca de niste jucarii.

Victoria a fost sarbatorita noaptea trecuta de israelieni. Sute de oameni s-au adunat in piata de la Tel Aviv si s-au bucurat impreuna. Si premierul israelian a felicitat-o pe artista, spunand ca ea este cel mai bun ambasador al tarii lor. La show-ul de aseara, pe locul II s-a clasat interpreta din Cipru, cu 436 de puncte.

"Va multumesc foarte mult! Fiind pe locul 2 e ca si cum ai castiga. Multumesc mult Spaniei si tuturor care m-au votat. Este ca un vis! “

Iar argintul de la Eurovision i-a revenit Austriei, obtinand 342 de puncte. Competitia nu a trecut fara incidente. Chiar in timpul evolutiei reprezentantei din Marea Britanie, un tanar a urcat pe scena si i-a smuls microfonul din maini. Desi pentru cateva clipe, tanara artista a parut derutata, in scurt timp ea si-a revenit si a continuat sa cante.

Barbatul se afla acum in custodia politiei, dar nu se stie deocamdata ce l-a motivat sa iasa pe scena. Potrivit unor surse, acesta ar fi un protestatar.

Astfel, in 2019 Eurovisionul va avea aloc in Israel, aceasta fiind a patra victorie a tarii la Eurovision. Ultima data, trofeul a fost luat de o artista israeliana transgender, in 1998.