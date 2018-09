Retineri in masa in Rusia. Nemultumiti de reforma de pensionare, propusa de guvern, oamenii au iesit in strada sa protesteze pasnic, insa au fost luati pe sus de fortele de ordine - VIDEO

Potrivit mass-mediei locale si a unei organizatii non-profit, care a monitorizat detentiile, au fost retinute 1018 persoane, care au protestat impotriva propunerii guvernului de a creste varsta de pensionare.

Represiunea cea mai puternica a fost in Sankt-Petersburg, cel de-al doilea oras dupa marime din Rusia, unde au fost retinuti 452 de oameni. Printre persoanele retinute se numara pensionari, dar si copii de varsta scolara. Acest batran, in varsta de 80 de ani, spune ca a fost incatusat in timp de protesta pasnic.

“M-a arestat in mod ilegal, cu toate ca stam de unul singur si nu incurcam nimanui”.

Protestele au fost organizate de sustinatorii liderului opozitiei Alexei Navalinii, care se afla in arest administrativ de pe 27 august pentru organizarea unui protest neautorizat in capitala in ianuarie. Ivan Jdanov, un jurist din Fondul de lupta impotriva coruptiei, a declarat atunci ca arestul, avut loc cu doua saptamani inaintea protestului, nu a fost intaplator.

Dupa ce a fost modificata de Putin, reforma va ridica varsta de pensionare de la 60 la 65 de ani la barbati si de la 55 la 60 de ani la femei. Speranta de viata in Rusia este de 66 de ani pentru bărbati si 77 pentru femei.

Din cauza acestor schimbari, popularitatea presedintelui Vladimir Putin a scazut cu 15 la suta. In timp ce mii de oameni protestau, in 80 de regiuni din Rusia, ieri s-au desfasurat alegeri locale. Conform primelor rezulate, majoritatea celor aflati in top, sunt candidati din partidul “Edinaia Rossia”.