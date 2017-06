Retragerea SUA din Acordul de la Paris e o "greseala istorica". Macron, ironic catre Trump: "Make the planet great again" - VIDEO

SUMARUL EVENIMENTELOR:

-Donald Trump a anuntat retragerea SUA din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice

-Val de critici la nivel international: Singurele tari care au ramas in afara acordului sunt Nicaragua si Siria

-Emmanuel Macron: Este o greseala, acordul nu e renegociabil

-Theresa May: Acordul de la Paris protejeaza generatiile viitoare

-Obama: Decizia lui Donald Trump nu va opri restul lumii

-Orasul Pittsburgh devine simbolul rezistentei impotriva lui Trump

Presedintele american a spus ca este dispus sa renegocieze intelegerea, propunere respinsa insa vehement de Germania, Franta si Italia, care si-au reafirmat, intr-o declaratie comuna, sprijinul pentru acord. Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a transmis insa ca Acordul nu este renegociabil.

Presedintele Frantei Emmanuel Macron a calificat drept o greseala pentru Statele Unite si pentru planeta retragerea SUA din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, a precizat ca acordul nu este renegociabil si i-a invitat pe oamenii de stiinta, pe inginerii si pe antreprenorii americani sa vina in Franta pentru a lucra impreuna in vederea gasirii unor solutii concrete pentru mediu.

El si-a rostit declaratia in limba franceza, dar a transmis si un mesaj in limba engleza, incheind cu formula "Make the planet great again", similara sloganului presedintelui SUA Donald Trump, "Make America great again".

"Va spun ferm in aceasta seara. Nu vom renegocia un acord mai putin ambitios. In niciun caz", a subliniat presedintele francez, relateaza news.ro.

El a transmis Statelor Unite ca nu exista un "plan B" in acest caz, pentru ca nu exista "o planeta B", precizand ca respecta decizia SUA, dar ca o regreta. "Franta crede in voi. (in SUA - n.r.), lumea intreaga crede in voi, dar nu gresiti in privinta climei; nu exista un plan B, pentru ca nu exista o planeta B", a spus Macron.

El s-a adresat oamenilor de stiinta, inginerilor si antreprenorilor americani, cerandu-le sa vina in Franta pentru a lucra impreuna in privinta problemelor de mediu, asigurandu-i ca vor avea "o a doua patrie". "In seara aceasta, Statele Unite au intors spatele lumii, dar Franta nu va intoarce spatele americanilor", a declarat Emmanuel Macron.

Theresa May, i-a declarat joi la telefon presedintelui american, Donald Trump, ca Acordul de la Paris asupra climei protejeaza "prosperitatea si securitatea generatiilor viitoare", a facut cunoscut joi seara Downing Street, scrie AFP.

"Acordul de la Paris furnizeaza cadrul global corespunzator pentru a proteja prosperitatea si securitate generatiilor viitoare, asigurand in acelasi timp accesul la energie pentru cetatenii si intreprinderile noastre", i-a spus Theresa May lui Donald Trump dupa anuntul presedintelui american de retragere a Statelor Unite din acord, potrivit Downing Street.

Donald Trump, presedintele Statelor Unite: "Eu lupt in fiecare zi pentru maretul popor al acestei tari, asa ca, pentru a-mi putea indeplini datoria solemna de a proteja tara si pe cetatenii ei, Statele Unite se vor retrage din Acordul pentru clima de la Paris."

Donald Trump, care, in trecut, a declarat ca nu crede in incalzire globala, s-a aratat dispus sa renegocieze acordul actual ori sa adere la unul nou.

Donald Trump, presedintele Statelor Unite: "Ca o persoana preocupata profund de mediul inconjurator, fiindca asta sunt, nu pot sa sprijin cu buna stiinta o intelegere care pedepseste Statele Unite, fara a impune obligatii serioase celor mai mari poluatori din lume."

Si-a justificat decizia spunand ca acordul pentru clima de la Paris este, in esenta, o redistribuire a avutiei americane catre alte tari. Si ca, pe termen lung, Statele Unite vor pierde sase milioane si jumatate de locuri de munca din industria auto, cea a petrolului si cea a mineritului, si trei mii de miliarde de dolari din PIB.

John Coequyt, activist pentru mediu: "Vorbim despre o greseala istorica. Este o intelegere care a fost faurita dupa ani de negocieri. Singurele tari care au ramas in afara acordului sunt Nicaragua si Siria."

Since you enjoy maps so much, here's a map of all of the countries that haven't signed on to the #ParisAgreement.

We are a laughing stock. pic.twitter.com/td3wkHdYob

June 2, 2017

Acordul de la Paris cere ca Statele Unite sa isi reduca emisiile rezultate din arderea combustibililor fosili cu cel putin 26 la suta pana in 2025. America este a doua sursa de gaze cu efect de sera din lume, dupa China, care a anuntat ca isi va mentine angajamentul.

Li Keqiang, premierul Chinei: "Chinezii au o vorba: "Promisiunile trebuie tinute, iar actiunile trebuie sa fie ferme."

Procesul de retragere a unui stat din Acordul pentru clima dureaza patru ani, asa ca Trump risca sa nu-si vada planul dus pana la capat. Decizia risca totusi sa slabeasca coeziunea din jurul intelegerii. In plus, va disparea o importanta resursa financiara destinata programelor verzi derulate ca parte a acordului.

O decizie profund gresita", a scris pe Twitter in engleza si germana presedintele executivului european la cateva minute dupa anuntul asteptat al liderului de la Casa Alba.La randul sau, cancelarul german, Angela Merkel, a afirmat ca "regreta" iesirea Statelor Unite din Acordul de la Paris.

"Regret decizia presedintelui american", a subliniat cancelarul federal, lansand in acelasi timp un apel la continuarea "politicilor in domeniul climei care ne protejeaza planeta", relateaza Agerpres.

Anterior, mai multi ministri social-democrati din cabinetul de la Berlin, printre care seful diplomatiei, Sigmar Gabriel, au estimat ca decizia lui Donald Trump "va dauna" lumii intregi.

Lumea "se poate baza in continuare pe Europa" pentru a conduce lupta impotriva incalzirii climei, a reactionat comisarul european pentru combaterea schimbarilor climatice si energie, Miguel Arias Canete.

"Acordul de la Paris trebuie sa fie respectat. Este o chestiune de incredere", a afirmat la randul sau presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani. "Acordul de la Paris este viu si il vom duce la bun sfarsit, cu sau fara administratia americana", a adaugat el.

Guvernul belgian a apreciat ca aceasta decizie "iresponsabila (...) aduce atingere cuvantului dat".

"Decizia Statelor Unite nu trebuie sa franeze mobilizarea noastra in favoarea luptei impotriva incalzirii climei. Trebuie sa ne dublam eforturile pentru a face ca marile puteri sa isi reafirme angajamentele asumate", a declarat premierul belgian, Charles Michel, intr-un comunicat.

Primarul orasului Pittsburgh, ridicat joi la rang de exemplu de Donald Trump al politicii sale "Mai intai America" pentru a justifica retragerea din acordul asupra schimbarilor climatice, l-a atacat joi pe presedintele american, afirmand ca priveste mai repede spre Paris decat spre Washington, relateaza AFP.

In doar cateva minute dupa seria sa de mesaje pe Twitter, primarul Bill Peduto a devenit favoritul retelelor sociale si simbolul rezistentei politice la nivel local impotriva deciziei-soc a liderului de la Casa Alba.

The MAJORITY of people in EVERY state in our country support participation in Paris Agreement

June 2, 2017

"Statele Unite stau alaturi de Siria, Nicaragua si Rusia, decizand sa nu participe la acordul international de la Paris. Acum este timpul pentru ca orasele sa preia fraiele" economiei verzi, a scris mai intai Bill Peduto.

"Am fost ales pentru a-i reprezenta pe locuitorii din Pittsburgh, nu din Paris", afirmase cu cateva minute mai devreme presedintele american din gradina de la Casa Alba, adaugand ca doreste ca "nimic sa nu se puna in calea" noastra pentru redresarea economiei americane.

Dupa care a insistat: "Este timpul sa punem Youngstown din Ohio, Detroit din Michigan si Pittsburgh din Pennsylvania, care se afla printre cele mai minunate locuri din aceasta tara, inaintea Parisului din Franta".

As Trump points to Pittsburgh, Steel City embraces Paris accord

June 2, 2017

Astfel, omul de afaceri republican a facut un amalgam din vechi orase industriale lasate la voia intamplarii, ca Detroit, si din altele, ca Pittsburgh, care cunosc o renastere postindustriala fulgeratoare cu centre urbane ce s-au metamorfozat complet in ultimii ani.

"In calitate de primar al orasului Pittsburgh, va pot asigura ca vom urma directivele Acordului de la Paris pentru cetatenii nostri, economia noastra si viitorul nostru", a subliniat Bill Peduto.

Edilul a tinut sa faca astfel diferenta intre orasul sau din Estul american si cele din America profunda care l-au propulsat masiv pe omul de afaceri la Casa Alba.

"Fapte: Hillary Clinton a primit 80% din voturi la Pittsburgh", a adaugat primarul. "Pittsburgh sta in picioare alaturi de restul lumii si va urma Acordul de la Paris", a insitat el.

Barack Obama si-a exprimat joi regretul dupa decizia succesorului sau, Donald Trump, de a retrage Statele Unite din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice pe care el l-a semnat, dar a afirmat ca aceasta hotarare nu impiedica progresele in domeniul protejarii mediului in restul lumii, transmite AFP.

Intr-un comunicat, Barack Obama a reamintit ca acordul a fost incheiat, in 2015, numai datorita "leadershipului american pe scena internationala". In opinia sa, "sectorul privat a optat deja pentru un viitor cu putin carbon".

Obama: Withdrawal from #ParisAgreement signifies "absence of American leadership"

June 1, 2017

"Pentru tarile care s-au angajat in acest viitor, Acordul de la Paris a deschis portile pentru ca intreprinderile, oamenii de stiinta si inginerii sa declanseze investitii si inovatii de inalta tehnologie si cu putin carbon la o scara fara precedent", a argumentat Barack Obama.

"Tarile care raman in Acordul de la Paris vor fi cele care vor recolta beneficiile in termeni de locuri de munca si sectoare de activitate create", a afirmat fostul presedinte american.

"Consider ca Statele Unite trebuie sa se afle in avangarda. Chiar in absenta unui leadership american, chiar daca aceasta administratie se alatura unui mic numar de tari care resping viitorul. Sunt convins ca statele noastre, orasele si intreprinderile vor fi la inaltime si vor face si mai mult pentru a proteja planeta noastra pentru generatiile viitoare", a incheiat Barack Obama .