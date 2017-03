Reuniunea tarilor membre NATO, marcata de mesajul dur al americanilor. Seful diplomatiei lui Trump: Europa trebuie sa plateasca mai mult pentru aparare - VIDEO

Europa trebuie sa plateasca mai mult. Este mesajul ferm, transmis de seful diplomaitiei americane astazi la Bruxelles. Rex Tillerson, care participa pentru prima data la o reuniune a aliantei, a mai spus ca va depune eforturile necesare pentru a face presiuni asupra tarilor membre NATO, cu scopul de a creste chieltuiele pentru aparare. De partea cealalta, secretarul general al aliantei a declarat ca statele membre vor face investitii mai mari, dar nu pentru ca au fost fortate de SUA.

John STONTELBERG, SECRETAR GENERAL NATO: "Este vorba mai mult despre investiţii pentru securitatea Uniunii Europene, pentru că este important pentru Europa. Europa este aproape de haos. Vedeţi violenţa care se întâmplă în Africa de Nord, în Estul Mijlociu, Irak, Siria."

Inca in campania electorala, Donald Trump a vobit despre un dezichilibru in impartirea cheltuielilor cu aliatii europeni a SUA. Astfel, seful de la Casa Alba a cerut ca fiecare tara membra NATO sa plateasca cel putin 2 procente din PIB, pentru aparare. Anterior, europenii s-au angajat sa ajunga la acest obiectiv, in urmatorii 5 ani. Pana acum insa doar 5 state au reusit acest lucru, intre care si Lituania.

Linas LINKEVICIUS, MINISTRU L LITUANIAN DE EXTERNE: "Toţi care cheltuie 2% trebuie să menţină aceast obiectiv. Ceilalţi ar trebui să se conformeze."

Reuniunea a avut loc pentru a pregati o alta intalnire, din 25 aprilie, la care vor fi prezenti sefii de stat. La Summit, va participa pentru prima data Donald Trump. Aliatii europeni s-au aratat ingrijorati de declaratiile piparate ale lui Trump privind Brexitul, proces pe care l-a descris ca fiind unul minunat. Liderul de la Casa Alba a mai spus anterior ca NATO este depasita si invechita.