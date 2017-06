Alerta in Belgia. Militarii au "neutralizat" o persoana ce purta o centura cu explozibil in Gara Centrala din Bruxelles - LIVE VIDEO

Stire in curs de actualizare!

UPDATE 23:10 Presa belgiana, care citeaza martori, afirma ca este vorba despre cineva care avea o vesta cu explozibil si ca una sau doua persoane ar fi fugit. Alti martori spun ca individul neutralizat ar fi strigat "Allah e mare". Pompierii au confirmat ca au fost anuntati de producerea unei explozii de mica intensitate. Purtatorul de cuvant al Garii a confirmat existenta unui incident care a provocat panica printre calatori.





UPDATE 23:00 Suspectul a fost impuscat de catre fortele de ordine. Politia belgiana a anuntat ca situatia este sub control, relateaza BBC News

UPDATE 22:50 Un purtator de cuvant al pompierilor din Bruxelles a confirmat ca o explozie a avut loc in gara, relateaza RTL. Potrivit martorilor, un barbat a fost "neutralizat" de fortele de ordine. Acesta ar fi avut asupra sa o centura cu explozibil. Informatia nu a fost confirmata oficial.

Gara si piata au fost evacuate. Restaurantele si magazinele din zone au primit ordin sa inchida. A fost oprita si circulatia in cateva statii de metrou. Panica s-a instalat printre persoanele din zona.

UPDATE 22:30 Politia belgiana a golit marti seara piata si gara centrala din Bruxelles, potrivit presei locale. Reuters citeaza compania feroviara belgiana, care anunta intreruperea traficului in gara, precum si presa locala, potrivit careia politia afirma ca in gara a avut loc o explozie de proportii reduse. Pe Twitter au inceput sa curga imagini surprinse de martori in zona.

Politia belgiana a golit marti seara piata si gara centrala din Bruxelles, potrivit presei locale. Reuters citeaza compania feroviara belgiana, care anunta intreruperea traficului in gara, precum si presa locala, potrivit careia politia afirma ca in gara a avut loc o explozie de proportii reduse.

BREAKING: Police 'neutralized' person wearing explosive belt at Brussels Central Station - Belgian media pic.twitter.com/JdGPeBKBYA

— Reuters Top News (@Reuters) June 20, 2017