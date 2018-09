Revista People a decis cine este cea mai bine imbracata femeie din lume in 2018 - FOTO

Fosta actriţă americană, în vârstă de 37 de ani, s-a clasat pe primul loc în acest top anual întocmit de revista People, devansând actriţe de renume de la Hollywood, precum Cate Blanchett şi Sandra Bullock, avocata pentru drepturile omului Amal Clooney, sau starleta de reality-show Kim Kardashian, informează Agerpres, care citează Reuters.

Acordarea acestui titlu unei reprezentante a unei familii regale a marcat o distanţare a jurnaliştilor de la People de tradiţia editorială a acestei publicaţii.

„Nu am avut niciodată în fruntea listei o reprezentantă a caselor regale sau pe cineva din afara Hollywoodului. Însă, atunci când vorbim despre stil vestimentar şi despre moda din 2018, nu poţi să ai o astfel de conversaţie fără să o menţionezi pe Meghan Markle.Stilul ei este cel care a atras cu adevărat atenţia în acest an, aşadar am simţit că trebuia nu doar să o includem în lista noastră, ci şi să o desemnăm drept femeia cel mai bine îmbrăcată din lume”, a declarat Andrea Lavinthal, editorul departamentului Style and Beauty din cadrul revistei People.

Getty

Meghan Markle, născută în California, fostă protagonistă a serialului de televiziune „Suits”, a părăsit arareori primele pagini ale revistelor şi ziarelor după logodna ei cu prinţul Harry, anunţată în noiembrie 2017. Nunta regală din mai 2018 a fost urmărită la televizor şi pe internet de milioane de persoane din lumea întreagă.

Meghan Markle a fost lăudată pentru stilul ei vestimentar, marcat de faptul că preferă să combine articole ce pot fi găsite în magazine cu creaţii haute-couture realizate de designeri de renume, şi pentru faptul că a sfidat uneori tradiţionalul protocol al casei regale britanice, purtând ţinute care îi dezvăluie picioarele şi umerii şi a ales să afişeze o coafură ce lăsa impresia unui „coc neglijent” în ziua nunţii sale.

Getty

Editorii revistei People au lăudat-o şi pe Cate Blanchett pentru faptul că poartă în mod constant ţinute vestimentare îndrăzneţe dar ireproşabile, pe Amal Clooney pentru „un stil îndrăzneţ şi plin de glamour care îi este pe deplin propriu” şi pe Sandra Bullock, „care nu a arătat niciodată atât de uluitoare”.

Suplimentul revistei People dedicat modei are 23 de pagini şi va ajunge la standurile de presă din Statele Unite pe 7 septembrie

Sursa: Agerpres