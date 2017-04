Rex Tillerson s-a intalnit cu Vladimir Putin la Kremlin. Prima vizita a unui inalt oficial din administratia Trump la Moscova

Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al Kremlinului. Reuniunea, care nu figura pe programul vizitei lui Tillerson la Moscova, prima a unui inalt oficial din administratia Trump, vine in conditiile in care tensiunile dintre Rusia si Statele Unite au escaladat in urma raidurilor americane din Siria.

Anterior, seful diplomatiei americane s-a intalnit cu Serghei Lavrov, care i-a atras atentia ca Rusia vrea sa cunoasca ”intentiile reale” ale Statelor Unite.

Relatiile dintre Moscova si Washington s-au deteriorat de cand a venit Donald Trump la putere, a declarat miercuri Putin. ”Se poate spune ca nivelul increderii la nivel de lucru, in special la nivel militar, nu s-a imbunatatit, ci cel mai probabil s-a degradat”, a declarat Putin intr-un interviu difuzat miercuri de televiziunea de stat Mir.

Putin a dat asigurari ca Siria s-a conformat unui acord in vederea distrugerii arsenalului sau chimic ”din cate stim noi”.

El a reiterat pozitia rusa, potrivit careia presupusul atac chimic de martea trecuta de la Khan Sheikhoun, in urma caruia Statele Unite au lansat 59 de rachete de croaziera de tip Tomahawk asupra bazei aeriene siriene al-Shaayrat, a fost fie o provocarea rebela fie urmarea unui raid aerian sirian care a bombardat armament chimic apartinand rebelilor.

Tillerson and Lavrov spoke for 3 hours 45 minutes and had lunch together. Now they're meeting Putin in Kremlin. Not exactly the new Cold War pic.twitter.com/PmFyelC956

— Alec Luhn (@ASLuhn) April 12, 2017