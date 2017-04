Rezultatele autopsiei confirma utilizarea armelor chimice in atacul din Siria: bilantul victimelor a crescut la 86 de morti, inclusiv 30 de copii si 17 femei - VIDEO

Rezultatele autopsiei confirma utilizarea armelor chimice in atacul din Siria. Cel putin asta a declarat ministrul turc al justitiei, dupa ce aproximativ 30 de localnici raniti au ajuns in spitalele din Turcia, iar multi dintre ei nu au mai putut fi salvati. Intre timp, bilantul victimelor a crescut la 86 de morti, inclusiv 30 de copii si 17 femei. O lume intreaga e cutremurata de ceea ce s-a intamplat in provincia siriana, iar mai multe tari occidentale au acuzat regimul lui Bashar al-Assad.