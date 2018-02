Rio de Janeiro e in pregatiri in aceste zile pentru faimosul carnaval. Scolile de samba fac ultimele repetitii pe Sambadrome, iar artistii isi pregatesc costumele stralucitoare - VIDEO

Sute de brazilieni au profitat de vremea frumoasa si au organizat un mini-carnaval pe Copacabana, asa, ca incalzire inainte de evenimentul mult asteptat. Si-au adus cu ei si animalele de companie. Cateii au fost costumati ca la sarbatoare.

”Carnavalul de la Rio este cel mai frumos carnaval din toata lumea, la fel ca si aceasta parada. O multime de oameni frumosi vin aici.”

”Cred ca este minunat pentru ca sunt multi oameni care vin aici si isi demonstreaza iubirea fata de animalele lor.”

Parada cateilor a devenit o traditie in cadrul carnavalului de la Rio. Intre timp, pe Sambdarome, dansatorii fac ultimele repetitii. Imbracati in costume stralucitoare, artistii au defilat in pasi de dans.

Fiecare scoala de samba isi alege o tema, iar la finalul evenimentului juriul le premiaza pentru coregrafie, atmosfera si talent. Carnavalul va incepe pe data de noua februarie, iar la eveniment sunt asteptati turisti din toata lumea.