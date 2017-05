Rodrigo Duterte sustine ca a fost amenintat cu razboiul de presedintele Chinei. Discutia pe care cei doi au avut-o la Beijing

Duterte a declarat, vineri, ca a discutat cu Xi cand cei doi s-au intalnit, luni, la Beijing si a primit un avertisment “prietenos”, conform Reuters

“Intentionam sa extragem petrol din acea zona; ca apartine Chinei, asta e conceptia voastra. Totusi, dupa mine, putem sa extragem petrol fiindca e al nostru”, i-ar fi spus presedintele filipinez, citand discutia avuta cu Xi.

Conform lui Duterte, replica lui Xi a fost: “Suntem prieteni, nu vrem sa avem un conflict cu voi, vrem sa mentinem actuala relatie cordiala, dar daca veti forta nota, vom merge la razboi”.

Curtea Permanenta de Arbitraj de la Haga a dat, in 2016, o sentinta prin care stabileste ca Filipine are dreptul de a explora o zona de 200 de mile din Marea Chinei de Sud.

Duterte a fost criticat in dese randuri pentru ca nu a presat China sa accepte hotararea. De cealalta parte, presedintele Filipine s-a aparat sustinand ca o va face, dar mai intai are nevoie ca cele doua tari si isi intareasca relatiile diplomatice. Asta ar facilita investitii masive in infrastructura, iar Filipine ar putea beneficia de imprumuturi de miliarde de dolari din partea Chinei.

Filipine are drepturi suverane in zona economica exclusiva, avand acces la zacamintele de petrol si gaze aflat in afara coastei, inclusiv cele din zona Reed Bank, aflate la 85 de mile marine de coasta sa, adica la aproximativ 160 de km.