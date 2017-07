Rogozin acuza Romania ca e "o marioneta a SUA". "Sunt unii dintre cei mai buni instigatori ai tuturor campaniilor antiruse"

Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, a vrut sa zboare cu escala la Moscova, dar a ales alt traseu, a declarat vicepremierul rus Dmitri Rogozin, fara a preciza unde si cand a vrut sa zboare seful diplomatiei de la Bucuresti, relateaza RIA.

Declaratia a fost facuta dupa ce autoritatile romane i-au interzis vicepremierul rus sa survoleze spatiul aerian al tarii, in drum spre Republica Moldova.

Intr-un interviu acordat postului de televiziune Rossiya-24, Rogozin a acuzat Romania ca este o “marioneta a Statelor Unite”. El a precizat ca, in perioada in care a servit ca ambasadorul al Rusiei la NATO, el a observat realitatea politica romaneasca. “Sunt unii dintre cei mai buni instigatori ai tuturor campaniilor antiruse, impreuna cu balticii si britanicii. Deci la astfel de lucruri putem sa ne asteptam de la ei”, a subliniat oficialul rus.

El crede ca un grup mic de persoane, cu diferite interese, se afla in spatele incidentului de vineri. “Acesta este, in primul rand, o grupare mafiota care se afla in spatele Guvernului moldovean si care intelege ca are probleme grave cu legea, deci trebuie sa fie in linie cu Occidentul. Adica, s-a aflat in spatele organizarii provocarilor impotriva artistilor si pacificatorilor nostri care mergeau la aniversarea operatiunii de mentinere a pacii din Transnistria”, a adaugat el, citat de TASS.

Intrebat despre posibil masuri de raspuns, Rogozin a subliniat ca sanctiunile vor fi aplicate “la momentul si locul potrivit” si a insistat ca Rusia ”stie cum sa raspunda”.