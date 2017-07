Rogozin cere "contramasuri usturatoare”, dupa ce autoritatile romane nu au permis cursei sale sa ajunga la Chisinau

“Tonul dur al declaratiilor mele reflecta emotiile mele privind inconvenientele legate de ceea ce s-a intamplat pasagerilor cursei noastre”, a scris Rogozin.

„Majoritatea se intorceau acasa. Am calatorit intotdeauna in Republica Moldova cu curse regulate ale companiilor ruse. Cascadoria rusinoasa a romanilor si Guvernului moldovean necesita analiza atenta si contramasuri usturatoare, calculate precis”, a adaugat el.

Oficialul a estimat ca tarile occidentale “nu se vor impaca niciodata” cu aspiratiile Rusiei de a fi o tara libera si puternica.

“Au fost destul de multumiti cu Rusia ametita a anilor ’90, dar nu se vor impaca niciodata cu vointa noastra de a liberi si puternici”, a subliniat el.

„Iar a fi cum vrem sa fim, adica liberi si puternici, ar fi cel mai bun raspuns la toate aceste sanctiuni si trucuri murdare”, considera vicepremierul. “Si vom decide cum sa distrugem aceste creaturi marsave”, a conchis el.

Romania nu a dat drept de survol pentru avionul care ar fi trebuit sa il duca pe Rogozin de la Tiraspol la Moscova, iar acesta s-a vazut obligat sa treaca Nistrul si sa vina la Chisinau cu o limuzina, unde politia moldoveneasca i-a confiscat mai multe cutii cu listele de semnaturi ale transnistrenilor care cereau unirea cu Rusia.

La scurt timp vicepremierul rus a avertizat Bucurestiul ca „data viitoare va zbura deasupra Romaniei si a Ucrainei intr-un bombardier Tupolev – 160”.

In replica, presedintele Traian Basescu a declarat atunci ca „trebuie sa aflam cata vodca a consumat Rogozin inainte sa faca aceste declaratii”.

Discutii legate de tranzitarea teritoriului Romaniei de o aeronava avandu-l la bord pe Rogoziin au mai fost si in decembrie 2016. Rogozin a anuntat atunci pe Twitter ca aeronava sa a tranzitat spatiul aerian al Romaniei, ceea ce incalca sanctiunile impuse oficialului rus de catre Uniunea Europeana, dupa ce Moscova a anexat Crimeea. Reprezentantii Romatsa au declarat atunci pentru News.ro ca o aeronava apartinand liniei aeriene ruse Aeroflot a fost dirijata pe teritoriul Romaniei de la est la vest, dar nu are informatii referitoare la prezenta vicepremierului rus Dmitri Rogozin in avion.