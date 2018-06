Roman condamnat la inchisoare pe viata in Anglia. Ce i-a facut sefului sau in prima zi de munca

Andrei Ilie, în vârstă de 22 de ani, se ocupa cu prepararea mâncării şi făcea curat într-o pizzerie din Anglia. Bărbatul l-a atacat şi înjunghiat mortal pe şeful său, Masoud Esmailian, în vârstă de 46 de ani. Esmailian i-a oferit românului un loc de muncă în localul său, Roma Pizza, din Birmingham, după ce agresorul i-a cerut un job şi un loc unde să se cazeze, scrie Daily Mail.

Ilie, care era vărul altui angajat din pizzerie, a spus că avea datorii, iar victimei i s-a făcut milă de el. La sfârşitul primei zile de muncă, Esmailian a ridicat încasările şi i-a spus agresorului că poate veni să locuiască în apartamentul său din West Midlands.

Românul a acceptat propunerea, dar când au ajuns la locuinţa bărbatului, românul l-a înjunghiat în piept, în data de 27 august, 2015.

După ce l-a înjunghiat, suspectul şi-a schimbat hainele care erau îmbibate în sângele victimei, a luat încasările, iar trupul victimei l-a învelit într-o pătură şi apoi a plecat de la faţa locului. A doua zi, Ilie s-a întors în România, dar a fost arestat, fiind căutat pentru o infracţiune de tâlhărie.

Marţi, românul a fost condamnat la închisoare pe viaţă, fiind obligat să ispăşească o pedeapsă de cel puţin 17 ani, până să aibă posibilitatea de a putea fi eliberat condiţionat, după ce a fost găsit vinovat de crimă, în urma unui proces care a durat 9 zile, la Tribunalul din Birmingham.

Conform informaţiilor din instanţă, poliţiştii britanici au găsit un cuţit pătat de sânge şi un prosop, în timpul unei percheziţii la apartamentul care conţinea ADN-ul românului. De asemenea, Ilie a lăsat şi amprente la faţa locului.

Acesta a fost încarcerat în România, timp de 3 ani, înainte să fie extrădat în Marea Britanie, unde a fost judecat pentru uciderea lui Esmailian. În închisoare, bărbatul i-a scris o scrisoare mătuşii sale, în care şi-a recunoscut faptele, că l-a ucis pe Esmailian, dar a precizat că ar fi acţionat în legitimă apărare.

