Roman, erou in Marea Britanie. Gestul pentru care il lauda toata lumea pe Cristian

Cristian Dumitrescu, din Iaşi, ducea un client la destinaţie, în oraşul Exeter, când a obsevat incendiul, relatează devonlive.com.

Ieşeanul ştia că în casa respectivă locuieşte un client fidel, John Hawkins, un bărbat în vârstă, care ar putea fi în pericol. I-a cerut clientului aflat în maşină să să sune la pompieri şi a intrat în casa cuprinsă de flăcări.

La intrare, Cristian a auzit strigătele de ajutor ale proprietarului, care se afla la primul etaj al casei. L-a luat în spate şi a ieşit la timp în curte.

Sean Faulkner, de la staţia locală de pompieri, a declarat că cei doi bărbaţi au ieşit din casă la timp. Amândoi au fost duşi la spital şi au fost trataţi, pentru că inhalaseră mult fum.

Cristian Dumitrescu a declarat: ”Eram cu un client când am văzut incendiul. L-am rugat să aştepte în maşină, iar eu am alergat în casă, unde am auzit pe cineva strigând după ajutor. Nu puteam să văd persoana din cauza fumului abundent. L-am găsit până la urmă, l-am luat în spate şi am ieşit în curte.”

Şeful lui Cristian a spus că acesta a mai salvat o persoană rănită într-un accident: ”Este un erou!”