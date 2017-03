Romanca ranita in atacul din Londra, mutata la alt spital dupa operatia pe creier. Ce spun medicii despre starea ei

Medicii ii fac acum investigatii cu privire la starea plamanilor, despre care spun ca sunt intr-o situatie precara. Intre timp au aparut si imagini de la operatiunea de salvare a Andreei din apele Tamisei. Ele au fost publicate in exclusivitate pe site-ul publicatiei britanice Daily Mail.

Andreea a fost proiectata in Tamisa si a cazut de la 30 de metri inaltime. In apa, a fost observata de o barca cu turisti, iar echipajul a incercat sa o traga spre ambarcatiune cu o cange. Femeia nu a dat semne de viata, asa ca in ajutorul ei a venit rapid o barca de salvare si agentii au reusit sa o ridice. Actiunea nu a durat mai mult de 10 minute, spun autoritatile.

Michael Adamou, sofer de autobuz: "Am auzit un barbat cerand ajutor unui politist aflat langa mine, spunea ca sotia lui a sarit in apa ca sa nu fie lovita de masina. Vazusem oameni aplecati ca sa vada ceva in apa si nu stiam la ce se uita. Asa am inteles ca o femeie sarise in apa."

Andreea si Andrei, cuplul de romani din Constanta, se aflau pe podul Westminster si mergeau catre London Eye sa se intalneasca cu un prieten. Acesta a declarat pentru presa din Anglia ca a fost sunat de Andrei, dupa tragedie. Primele cuvinte pe care romanul i le-a spus au fost ca "a pierdut-o pe Andreea".

Andreea, de profesie arhitecta se afla in stare grava. A fost operata pe creier, dupa ce medicii au depistat un cheag de sange. Ulterior a fost transportata la un alt spital pentru investigatii pulmonare.

Cosmarul s-a dezlantuit pentru cei doi in momentul in care teroristul Khalid Masood, in varsta de 52 de ani a intrat cu masina intr-un grup de persoane aflate pe podul Westminster.

"Oamenii zburau, el ii lovea si…. Era frenetic, innebunitor. A fost ceva facut constient pentru a provoca durere... Cand am vazut o femeie sub un autobuz, un autobuz cu etaj, era ingrozitor", a spus un martor.

Andrei, iubitul Andreei, a fost externat, insa se afla in continuare sub socul evenimentelor.