Romanca ranita in Stockholm a supravietuit celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Suedezii sunt impresionati de povestea ei

In timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, familia sa a fost deportata si persecutata in Transnistria. De cativa ani, Papusa Ciuraru a plecat in lume ca sa faca rost de bani pentru copiii si nepotii ei.

Dupa atacul terorist, Papusa Ciuraru a fost internata la Spitalul Sankt Göran din Stockholm cu o rana la picior. Extrem de calma, batrana le-a povestit ziaristilor suedezi ca in ziua atentatului era la cersit.

"A fost un idiot care a condus un camion de-a lungul bulevardului Drottningatan. A distrus acei lei urati din beton. Dar pe mine nu a reusit sa ma loveasca", spune femeia.

Papusa Ciuraru era in Suedia de cateva saptamani. Nu este in pentru prima oara in aceasta tara. Obisnuia sa doarma in adaposturile sociale, dar in noaptea de inaintea atacului a ramas in fata magazinului unde a fost lovita.

"A luat-o somnu' saraca si a adormit, nu a putut sa se fereasca, ca au venit teroristii", spune o ruda.

Cristinel Ciuraru, nepotul batranei: "M-a sunat tata si mi-a zis ca s-a intamplat cazul asta cu teroristii si mi-a zis ca a fost ranita si bunica. A plecat si ea cu inima buna ca sa faca bani, sa-si termine casa."

Lori Ciuraru, fiul femeii: "Are vreo luna de zile de cand a plecat. Nu stia nimeni sa se intample asta cu teroristii."

Papusa Ciuraru are 6 copii. Unii dintre ei sunt in Suedia, dar tin permanent legatura cu cei de acasa.

Despre Papusa Ciuraru rudele spun ca este o supravietuitoare. In 1942, familia ei a fost deportata in Transnistria si ani la rand a trecut prin chinuri groaznice.

"Ne-au lasat acolo, pe camp. Era zapada, era frig. Mi-au murit frati, surori. Au ramas acolo, pe camp. Unde am dormit, acolo au murit, acolo au ramas", spune femeia.

Culmea este ca suedezii o cunosc pe Papusa Ciuraru. Acum doi ani ea a aparut intr-un reportaj si a sustinut ca rudele ei au fost tinta persecutiilor militarilor rusi in cel de-Al Doilea Razboi Mondial.

"Eram vai de capul nostru. Necajiti... Am stat acolo doi ani de zile! Dormeam asa, unde gaseam. Ca si aici", povesteste femeia.

Dupa ce va fi externata din spital, femeia a anuntat ca va ramane in Suedia.

"Viata continua. Sunt extraordinar de recunoscatoare pentru tot ajutorul pe care l-am primit. Acum, cand am avut norocul sa traiesc putin mai mult, doresc sa imi ajut familia si mai mult. Luni ma externeaza. Atunci ma voi intoarce pe strada", a mai spus batrana.