Romani condamnati in Marea Britanie la aproape 50 de ani de inchisoare. Au furat bunuri in valoare de 3 milioane de lire

Acestia au furat bunuri in valoare de peste trei milioane de lire sterline in raiduri planificate meticulous, relateaza Daily Mail, citat de News.ro

Mai exact, patru membri ai bandei au fost condamnati la cate opt ani si doua luni de inchisoare pentru conspiratie in vedea comiterii de jafuri.

Alti doi membri ai gruparii au fost condamnati la cate opt ani de detentie pentru conspiratie la jaf si conspiratie pentru incendierea de magazine in noua comitate.

Un tanar de 19 ani a fost condamnat la sase ani si sase luni de inchisoare pentru jaf cu circumstante agravante.

Infractorii au dat dovada de un nivel de planificare aproape “demn de criminalisti” cand au desfasurat raidurile in tot Regatul Unit. Ei au instalat adevarate capcane pentru politisti in timpul unui jaf in care au furat ceasuri in valoare de peste 400.000 de lire sterline.

Imagini surprinse de camerele de supraveghere ii arata pe romani - imbracati in negru si cu fetele acoperite - lovind doi cate doi geamul blindat de la intrarea in magazin, pana cand au reusit sa il sparga. Ei au intrat apoi in magazin, de unde au furat ceasurile. La plecare, ei au provocat un incendiu pentru a distrage atentia politistilor chemati la locul faptei.

Procurorii au povestit ca barbatii veneau la unele jafuri pe biciclete, pentru a nu atrage atentia asupra lor. De asemenea, ei inchideau sectiuni de strada si chiar legau cabluri industriale perpendicular pe sosele, la plecare, pentru a opri fortele de ordine care ii urmareau.

In total, ei ar fi vinovati pentru 11 jafuri comise in perioada noiembrie 2015 – septembrie 2016.