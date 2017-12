Romania este in doliu national, timp de trei zile, in memoria Regelui Mihai - VIDEO

De astazi, Romania este in doliu timp de trei zile, in memoria Regelui Mihai. In acest timp, toate institutiile si autoritatile publice vor arbora drapelul Romaniei in berna. Intre timp, oamenii care vor sa isi ia ramas bun se aduna la Palatul Regal din Bucuresti, acolo unde a fost depus sicriul cu trupul neinsufletit al Majestatii Sale. Aseara, cateva mii de romani au intampinat cortegiul la intrarea in Bucuresti.