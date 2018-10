Romania, lovita de un val de aer polar. Ninsori in jumatate de tara - FOTO

Va fi mai frig de la o zi la alta, iar la sfârşitul săptămânii viitoare vor fi temperaturi negative. Mai mult, în jumătate de ţară s-ar putea să ningă. Există şi o veste bună pentru agricultori: va ploua în unele zone: şi asta e bine, pentru că în mare parte din ţară este secetă extremă.

Primul val de aer polar intră în ţara noastră de duminică. Temperaturile vor coborî vertiginos şi vor atinge valori sub normalul perioadei. Frigul loveşte, însă, în primul rând vestul, nord-vestul şi centrul ţării, unde în doar 48 de ore vor fi cu 13 grade mai puţin.

În Timişoara, de exemplu, unde joi au fost 25 de grade, se vor înregistra duminica doar 12. Frig va fi şi în restul ţării, dar diferenţele nu sunt atât de mari. În Bucureşti, după 21 de grade înregistrate joi, duminică vor fi cel mult 16-17.

Oana Catrina, meteorolog de serviciu ANM: „O să fie temperaturi cu 5-7 grade sub normalul perioadei. dar nu vor coborî sub zero, pentru că avem cer înnorat şi asta opreşte răcirea.”

Vor veni şi ploile, iar pământul are mare nevoie de apă.

Tudor Dorobanţu, agricultor: „Aici ar trebui să fie mai multe hectare de rapiţă. Nu e nimic, nu a răsărit nimic, că nu e apă. Aşa arată pământul, se sfărâmă. Nu poţi nici să intri cu utilajele în el. E prăpăd.”

In judeţul Dâmboviţa, nu a mai plouat de 82 de zile, le-au numărat agricultorii care spun că abia găsesc umiditate la 1 metru adâncime în sol şi nicio picătură la suprafaţa terenului, care a ajuns să arate aşa. Dar scenariul este identic în toată ţara, afectată de secetă moderată, puternică şi chiar extremă.

După ploi va fi însă mai frig în toată ţara,. Modelele de prognoză indică o nouă masă de aer arctic, extrem de puternică.

Oana Catrina, meteorolog de serviciu ANM: „O să vedem ce se întâmplă, deocamdată este prea devreme pentru estimări.”

Tot la sfârşitul lunii, ar putea începe să ningă serios în jumătatea de vest a ţării şi la munte.

Ramona Păuleanu, correspondent ŞtirileProTV: „Că ne place sau nu, asistăm la sfârşitul perioadei cu temperaturi ridicate. Din păcate, cădem în extrema cealaltă, pentru că o să avem temperaturi mai scuzute decât ar fi trebuit la sfârşitul lunii octombrie. La Cluj va fi o diferenţă de 10 grade, la Zalău de 13, la Târgu Mureş de 11. S-ar putea să înceapă să ningă chiar de miercuri, aşa că nu plecaţi la drum fără să consultaţi prognoza meteo şi să vă echipaţi maşina corespunzător. La finalul săptămânii care vine se va răci, dar deocamdată nu se ştie cât de tare.”