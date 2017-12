Romania si-a sarbatorit astazi Ziua Nationala. O parada impresionanta a avut loc la Bucuresti, la care au participat 3500 de militari romani si straini - VIDEO

“ La multi ani, Romania!”, a fost astazi pe buzele tuturor romanilor. La parada grandioasa, din centrul capitalei Bucuresti au defilat aproximativ 3.500 de militari, politisti, jandarmi si pompieri.

In tribuna oficiala au stat presedintele, Klaus Iohanis, premierul, Mihai Tudose, dar si fostii sefi de stat, ambasadori sau veterani. In total, pe sub Arcul de Triumf au trecut reprezentanti din 15 tari, mai multi ca niciodata. Au fost din SUA, Marea Britanie, Italia, Germania, Polonia, Ucraina, dar si Republica Moldova.





De la mic la mare, unii imbracati in vestimentatii populare, iar altii tinand drapele in maini, oamenii au venit sa urmareasca spectacolul si sa sarbatoreasca impreuna Ziua Nationala a Romaniei.





Cei adunati au stat cu ochii tintiti spre tehnica militara, tancuri si blindate, peste 300 la numar. Au intors privirile tuturor, mai ales, vestitele supersonice F 16.

Pentru prima data, la parada de Ziua Nationala a romanilor a participat si un detasament al Fortelor Armate Portugheze, dar si tobosari din Marea Britanie si Irlanda de Nord. O alta noutate este tinuta combat a trupelor Ministerului Apararii, care va intra in acest an in dotarea armatei romane. O mare surpriza a fost prezentarea drapelelor si a uniformelor vechi de o suta de ani.

Spectacolul a continuat in aer, cerul a fost survolat de aproape 50 de aeronave militare. Manifestatii au fost si la Alba-Iulia, unde au defilat 450 de militari, pe bulevardul 1 decembrie 1918. Astazi, Romania implineste 99 de ani de la Marea Unire. 1 decembrie a fost declarata Ziua Nationala a Romaniei in 1990.