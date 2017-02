Romanii care protesteaza in aceste momente in Piata Victoriei vor sa scrie istorie: Vor sa creeze cel mai mare tricolor uman - VIDEO

Romanii care protesteaza in aceste momente in Piata Victoriei vor sa scrie istorie. Ei intentioneaza in aceasta seara sa creeze cel mai mare tricolor uman. Pentru asta au adus cu ei foi de hartie in cele trei culori ale drapelului roman. Cateva mii de romani s-au adunat si aseara in Bucuresti si alte orase pentru a protesta impotriva Guvernului.