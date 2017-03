Romanii si-au desemnat artistii pentru Eurovision. Ilinca si Alex Florea vor merge in acest an la competitia vocilor din Ucraina - VIDEO

Melodia Yodel it va rasuna si la Kiev, in acest an. Castigatorii Ilinca si Alex Florea au obtinut sansa de a reprezenta Romania, dar si un premiu de 5 mii de euro.

In Romania, castigatorul a fost ales exclusiv de telespectatori. Nu si de juriu, asa cum se intampla in Moldova. Ilinca si Alex Florea au reusit sa adune peste 10 mii de voturi. Pe locul II s-a clasat Mihai Traistariu cu 5 mii de voturi.

Mihai Traistariu a fost urmat de Trupa Instinct, pentru care si-au dat votul 3 mii de oameni. Lupta s-a dat intre 10 concurenti. Printre invitatii serii au fost reprezentantii Elvetiei, Spaniei, dar si a tarii noastre. Baietii de la Sun Stroke Project au inceput aseara turneul de promovare.

"În doar 2 ore vom fi în Atena. Astăzi, va fi finala naţională a Eurovision-ului în Grecia. "

In afara de Romania si Grecia, artistii au anuntat ca vor evolua in Armenia si Lituania. Eurovision 2017 va avea loc la Kiev. Moldova va participa in prima semifinala, pe 9 mai. Castigatorul va fi desemnat pe 13 mai.