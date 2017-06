Moldovenii cu pasapoarte romanesti si toti europenii din Marea Britanie, pusi sa se inregistreze daca vor sa ramana dupa Brexit. May: E o oferta generoasa

Ministrii ar urma sa dezvaluie planul prin care vor invita toti cetatenii UE sa se isi “inregistreze oficial interesul”, pentru a obtine documente care sa le permita sa traiasca si sa lucreze oficial in tara dupa 2019, cand Marea Britanie ar urma sa iasa din blocul european.

Guvernul spera ca acest mecanism le va permite autoritatilor sa inteleaga amploarea cererilor pentru rezidenta dupa ce Marea Britanie va iesi si UE si ca va permite evitarea unui val de cereri in zoua Brexitului.

Procesul ar urma sa fie parte a unei noi scheme create special pentru cetatenii UE care se afla deja in Regatul Unit. Acesta nu va fi legat de procesul actual, controversat, de resedinta permanent, care le cere solicitantilor sa depuna munti de acte pentru a demonstra ca au dreptul sa ramana in tara. In prezent nu exista nicio obligatie legala pentru cetatenii UE ca ceara permise de rezidenta, dar multi dintre ei au intrat in panica si au cerut deja documentul, pe care il privesc drept singura cale de a-si dovedi statutul dupa intrarea in vigoare a Brexit.

Aceasta schema noua ar urma sa fie parte a unei propuneri mai ample privind drepturile cetatenilor UE, care ar urma sa fie prezentata luni, potrivit secretarului pentru Brexit, David Davis.

Oferta este descrisa de surse guvernamentale drept „generoasa”, dar orice acord care nu corespunde cu propunerile aduse la masa negocierilor de UE probabil ca va fi intampinat cu ostilitate de cetatenii europeni din Regatul Unit si de cetatenii britanici din restul tarilor UE.

Nicolas Hatton, confondator al grupului de campanie The3million, crede ca pozitia neclara a Guvernului privind cetatenii UE ar putea fi o parghie de negociere si subliniaza ca refuzul Theresei May de a oferi detalii privind pozitia Partidului Conservator a alimentat suspiciunea profunda in randul cetatenilor UE.

„Daca procesul de inregistrare nu le va oferi dreptul la rezidenta, nu o vor face. Oamenii sunt sceptici si vor crede ca (inregistrarea – n.r.) va fi folosita pentru a le anula cererile”, considera el. „Pur si simplu nu se vor inregistra – vor vedea acest lucru drept inutil”, a adsugat el.

Monique Hawkins, care are dubla cetatenie, britanica si olandeza, si care a ajuns in presa internationala dupa ce cererea sa pentru resedinta permanenta a fost refuzata, din motive tehnice, a constatat, de asemenea, un val de neincredere in randul cetatenilor UE.

Ea a petrecut sase luni lucrand in cursul cu The 3 million si cu British in Europe, o asociatie care reprezinta britanicii de pe continent.

“Oamenii nu a incredere in Guvernul britanic. Atmosfera in randul cetatenilor UE s-a schimbat. Poti vedea acest lucru in forumurile de pe Facebook. Inainte era ‘Sper sa ne lase sa ramanem’, dar acum este ‘Voi crede cand voi vedea’”, a insistat ea.

Altii spun ca nu ar avea nicio problema cu inregistrarea. Medicul olandez Sebastian Kalwij, care traieste la Londra de peste 21 de ani si care anul trecut si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu intensificarea xenofobiei din cauza Brexit, a precizat: „Cat timp procesul este simplu, online si gratuit, nu obiectez”.

„Daca vor sa controleze numarul de imigranti care vin in Marea Britanie, vor avea nevoie de un proces de inregistrare. Nu ma deranjeaza sa ma inregistrez. Nu am nimic de ascuns”, a spus si italianul Severio Bruno, care are un restaurant in Sheffield.

Ministerul de Interne se confrunta cu o provocare enorma in ceea ce priveste drepturile cetatenilor UE, in conditiile in care sistemul actual de rezidenta nu este considerat potrivit.

ONG-ul The 3million a atras atentia anul trecut ca, in baza actualului sistem, ar fi nevoie de 47 de ani pentru a procesa cererile cetatenilor UE de resedinta permanenta. Spre deosebire de alte tari europene, Regatul Unit nu are un sistem de carti de identitate si nici nu le cere cetatenilor UE sa isi inregistreze prezenta la sosire. „Oferta generoasa” promisa de May cetatenilor UE nu ar urma sa reflecte exact propunerile UE.