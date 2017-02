Romanii vor sa emigreze. Cautarile de bilete de avion doar “dus” s-au triplat in ultimele 36 de ore. In ce tari vor sa plece

Potrivit Paravion, una din cele mai mari agentii de turism din Romania, cautarile de bilete de avion "one way" spre tari precum Canada, Australia si SUA au crescut de trei ori in ultimele 36 de ore.

Astfel, intr-o zi obisnuita de ianuarie sau februarie, cele mai cautate bilete de avion pe portalurile romanesti de turism sunt pentru Londra, Amsterdam, Barcelona, Milano, Roma si Berlin, iar majoritatea acestor cautari sunt pentru bilete dus-intors,informeaza compania.

„Am constatat, insa, ca din noaptea in care s-a adoptat Ordonanta de Urgenta, care a generat si miscari importante de strada in ultimele zile, printre cele mai cautate destinatii s-au numarat orase precum New York, Sydney si Toronto", a declarat directorul general al Paravion, Remus Visan.

Mai multe detalii pe www.incont.ro.