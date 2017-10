Romanul acuzat ca a ucis o belgianca s-a filmat si si-a facut selfie cu victima sa aflata in agonie

Anchetatorii belgieni au găsit în telefonul lui o filmare în care individul apare alături de victima sa aflată în agonie. Chiar şi aşa, suceveanul nu recunoaşte crima, el spunând că doar a violat-o pe femeie, relatează suceavanews.ro.

Într-un clip recuperat din telefon, acesta o filma pe tânăra care îsi trăia ultimele clipe, în timp ce el explica ce leziuni i-a provocat.

Individul a fost pus sub acuzare de autoritatile judiciare belgiene pentru uciderea unei tinere in varsta de 27 de ani. In ianuarie, cand s-a petrecut fapta, belgienii au fost in stare de soc, mai cu seama ca totul s-a petrecut intr-un oras statiune la Marea Nordului, frecventata de oameni bogati.

Cadavrul tinerei a fost gasit pe plaja, iar apoi a urmat o ancheta complexa, in care 15 persoane au fost suspectate. In final, probele, inclusiv cele ADN, au dus la acest tanar.