Romanul care a aruncat cu lazi intr-unul din atacatorii de la Londra, interviu la BBC. Ce scrie presa britanica despre el - VIDEO

"Am ramas uimit de curajul de care a dat dovada ofiterul, care s-a grabit sa se apropie de atacatori, gandindu-se numai sa-i protejeze pe cei din jurul sau", sustine Comisarul Adjunct al Politiei Metropolitane, Mark Rowley.

Florin, un tanar 32 de ani din Iasi, care lucreaza ca brutar la Londra, a vazut sambata seara cu ochii lui fata sinistra a terorismului. Era de serviciu impreuna cu alti doi conationali, cand mai multi indivizi inarmati au inceput sa atace trecatorii.

Romanul nu s-a lasat intimidat de atactatorii, care ucideau cu sange rece pe oricine prindeau in cale, ci a pornit pe urmele lor.

Despre fapta sa, un oficial britanic sustine ca Florin a dat dovada de "un curaj enorm de a infrunta pericolul", a declarat un ofiter al politiei britanice. "Curajul sau ne-a demonstrat ca este exceptional si asta ma face sa ma simt extrem de mandru", a adaugat ofiterul Crowther.

In ciuda faptului ca romanul a fost ranit usor, el a continuat sa-i infrunte pe atacatori. "Eu cred ca Florin este un erou. A dat dovada de mult curaj atunci cand l-a atacat pe unul dintre teroristi si a fost in stare sa continue lupta", scrie un internaut.

In plus, Florin a adapostit 20 de trecatori aveau nevoie sa se salveze din calea atacatorilor. "Ai tot respectul meu", scrie o alta persoana, citata de The Telegraph. "Un curajos brutar roman a lovit un terorist cu o lada in cap, inainte de a oferi adapost la 20 de oameni speriati. A fost privit ca un erou pe retelele de socializare" a scris The Telegraph.

"Eroul de pe London Bridge povesteste cum s-a luptat cu atacatorii", a scris si the Sun. "Un bucatar roman povesteste cum i-a ajutat pe altii in timpul atacului", a relatat si New York Daily News. "Un roman curajos a atacat unul dintre terorisii de pe London Bridge", a notat si Mirror.

Interviu la BBC





Jurnalistii BBC i-au luat interviu romanului care a povestit ca a invitat trei brazilience speriate in magazin si le-a servit cu un pahar de apa, iar acestea din urma i-au explicat ca trei barbati injunghie trecatori in piata din zona centrala a Londrei.

Atunci, Morariu sustine ca a pus mana pe doua lazi si a iesit din magazin pentru a-i gasi pe atacatori si pentru a-i apara pe raniti.

”Am simtit mila pentru victime, nu am stiut cum sa gestionez situatia sau cum sa reactionez, m-am gandit ca si eu sunt in pericol. Atunci pur si simplu am aruncat o lada intr-un atacator. Am aruncat prima lada si am stiut ca se va feri, asa ca m-am apropiat de el si l-am lovit in cap cu cealalta lada”, a declarat brutarul roman intr-un interviu pentru BBC.

Apoi, un politist i-ar fi spus brutarului sa se retraga din zona, inainte sa arunce o grenada. Internautii britanici au scris despre eroismul de care a dat dovata romanul in timpul atentatului terorist din Londra.

Insa, romanul a prezentat alet detalii intr-un interviu pentru jurnalistii Associated Press. ”Ne uitam pe geam pentru ca am vazut cum toata lumea era agitata, toata lumea fugea, oamenii, femeile... ele lesinau, cadeau si noi am mers afara sa vedem ce se intampla”, a declarat Morariu.

De asemenea, acesta a explicat ca a vazut doi oameni care ii injunghiau pe trecatori si initial a inghetat in fata acestei scene, dar apoi a luat o lada si a aruncat-o in capul unui atacator.

”Era o masina cu portavoce care spunea plecati, plecati, iar politia a aruncat o grenada si apoi am fugit”, a completat Morariu.

De asemenea, el a povestit ca a lasat aproximativ 20 de oameni in brutarie si apoi a tras obloanele.”Cred ca Florin este un erou pentru ca a atacat cu atata curaj un terorist si s-a aratat pregatit sa continue lupta”, a scris un britanic pe Twitter.

Jurnalistii Herald Sun au scris si ei despre laudele care i se aduc lui Florin Morariu.