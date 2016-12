Romanul care l-a intalnit pe Anis Amri dupa atentatul din Berlin, neluat in seama de politia franceza. "Pe afise nu era un niciun telefon"

Este vorba despre un sofer de TIR care sustine ca l-a intalnit, dupa atentat, intr-o benzinarie din Franta, pe tunisianul care conducea camionul groazei. Pe de alta parte, suspectul a fost surprins, la trei zile dupa atac, de camerele de supraveghere amplasate intr-o gara din orasul francez Lyon. Acest anunt este o noua dovada ca Anis Amri a trecut prin Franta inainte de a ajunge la Milano, unde a fost impuscat mortal de politia italiana.

Povestea a fost dezvaluita de jurnalistii de la ''El Mundo'', iar romanul se numeste Alexandru Ghinea. Are 37 de ani, iar din 2001 locuieste in oraul spaniol Girona. Ghinea spune ca l-a intalnit pe Anis Amri miercurea trecuta, pe 21 decembrie in jurul orei 10 si 45 de minute intr-o benzinarie aflata pe autostrada A 20, la patru ore de condus de Paris, intre Limoge si Brive-la-Gaillarde.

Romanul da de inteles ca l-a recunoscut pe tunisian si spune ca a cautat pe internet un numar de telefon ca sa anunte politia din Germania. Potrivit lui, pe afisele cu fotografia lui Amri postate in Europa nu apare aceasta informatie. Pana la urma a decis sa contacteze autoritatile franceze.

''A venit decis catre portiera mea. Era ingrijit, barbierit, imbracat cu un pulover alb, de lana. Cauta autostrada care duce la Lyon, care era la vreo 40 de kilometri mai in fata. M-am oferit sa ii marchez locatia pe mobil sau pe GPS, dar mi-a spus ca nu are nici una, nici alta. M-am bucurat cand a plecat pentru ca nu fusese vreun hot. El parea multumit ca nu gresise drumul. (...) Vorbea franceza cu accent greu, italienesc si mi-a spus 'ciao' cand a plecat''

Ghinea spune ca saptamana viitoare va fi audiat de politistii din Germania. Romanul nu a fost singurul martor care s-a intalnit cu Anis Amri. O britanica in varsta de 50 de ani a afirmat ca a fost urmarita timp de 30 de minute de tunisian pe un drum de tara din regiunea Alpilor francezi. Femeia a fost interogata patru ore.

Anis Amri, tunisianul in varsta de 24 de ani, a fost impuscat vineri noaptea intr-un schimb de focuri cu politistii din Milano.